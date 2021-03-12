Данилишин прокомментировал ситуацию на валютном рынке

На наличном рынке наблюдается незначительное преобладание предложения валюты над спросом (+34 млн долларов с начала марта). Это позволило сократить чистую продажу наличной иностранной валюты банками с начала года до 21 млн долларов.

Об этом написал глава Совета Национального банка Украины Богдан Данилишин на своей странице в Facebook.

«Курс гривны к доллару США на межбанковском рынке продолжает находиться в боковом тренде на уровне около 27,7 гривен за 1 доллар США. Этому способствует близкое к сбалансированному соотношение спроса и предложения иностранной валюты со стороны клиентов банков (избыточный спрос на иностранную валюту на условиях „форвард“ компенсируется ее предложением на условиях „спот“). На наличном рынке наблюдается незначительное преобладание предложения валюты над спросом (+34 млн с начала марта), что позволило сократить чистую продажу наличной иностранной валюты банками с начала года до 21 млн. долларов США» , — пишет Данилишин.

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По его словам, Национальный банк вторую неделю подряд не участвовал в операциях на валютном рынке. С начала года сальдо валютных интервенций НБУ составляет 240 млн долларов США. С учетом выплат по погашению долга Правительства и Национального банка перед МВФ в сумме 295,5 млн СПЗ международные резервы НБУ по состоянию на 15.03 сократились до 27,8 млрд долларов США.

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