Основатель TikTok ищет возможности производства полупроводников

Самый дорогой стартап мира, ByteDance, наиболее известный своим приложением TikTok, ищет более десятка работников, связанных с производством полупроводников, с дефицитом которых мир столкнулся из-за пандемии.
Об этом сообщает Bloomberg.
Компания опубликовала по меньшей мере десяток вакансий, связанных с созданием полупроводников. В частности, речь идет о инженеров аппаратного и программного обеспечения. Представитель компании подтвердил, что они находятся в поиске работников для исследования новых возможностей расширения деятельности. В том числе создание серверных чипов на основе дизайна Arm Ltd.
ByteDance называют наиболее ценным стартапом с рыночной стоимостью в 180 млрд долларов благодаря приложению TikTok и популярному в Китае аналогу Douyin. Несмотря на санкции США, доходы компании продолжают расти и в прошлом году достигли 35 млрд долларов.
Сейчас мир столкнулся с дефицитом полупроводников в результате пандемии коронавируса. С одной стороны, закрытые фабрики и карантин привели к падению производства. С другой – спрос на электронные девайсы стремительно вырос непропорционально ожиданиям производителей.
Нехватка полупроводников “ударила” как по технологическим компаниям, так и по автопроизводителям: только 16 марта Volkswagen заявил, что не смогли завершить производство 100 тысяч автомобилей из-за нехватки чипов.
На фоне мирового дефицита, производство полупроводников и развитие искусственного интеллекта китайские власти назвали ключевыми для экономики и пообещала увеличить стимулирования сферы. В частности, таким образом Китай хочет конкурировать на рынке с США.
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