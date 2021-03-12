Следующая версия автопилота Tesla будет еще сильнее полагаться на данные камер

Илон Маск против использования лидаров в системах автопилотов. Он уверен в потенциале систем машинного зрения, которые позволяют автоматике ориентироваться в окружающей среде. В дальнейшем будет ослабевать роль и радара, и ультразвуковых датчиков.
Сейчас автомобили Tesla распознают препятствия, используя как изображения с бортовых камер, так и информацию ультразвуковых датчиков различного радиуса действия и фронтального радара. При этом камеры способны видеть на 50-250 метров, тогда как радар охватывает пространство перед машиной на 160 метров, уверенно работая даже в сложных погодных условиях. Ультразвуковые датчики работают на дистанции не более 8 метров, они нужны для управления маневрированием на низких скоростях.
Маск объяснил в Twitter, что очередная бета-версия программы FSD для электромобилей Tesla выйдет в апреле. Она позволит автоматизировать многие функции управления электромобилем исключительно за счет использования камер и системы машинного зрения. Радар при этом не будет задействован.
По его словам, данный шаг является важным этапом на пути внедрения системы искусственного интеллекта, способного работать в реальном мире.
Одновременно Маск напомнил, что в программе бета-тестирования FSD теперь участвуют не менее двух тысяч автовладельцев, но компания отвергла безответственных, которые не следили за дорогой должным образом, находясь за рулем.
Следить за поведением водителя компании Tesla позволяет видеокамера в салоне. К счастью, как добавил глава Tesla, подобная небрежность испытателей не привела к каким-либо дорожным происшествиям.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Сеть супермаркетов АТБ объявила о повышении цен на 5-25%Позавчера, 17:30 - 5585 24
В Украине потребление газа населением в прошлом году сократилось на 14%Вчера, 08:30 - 601 13
Украинцам стали выплачивать меньшую субсидию. Минсоцполитики назвало причиныВчера, 12:02 - 923 6
В Раде предлагают ввести новый вид пенсийВчера, 10:02 - 2108 6
МВД назвало дату вступления в силу новых штрафов за нарушение ПДД (инфографика)Вчера, 08:14 - 959 4
Межбанк: ждать ли обвал курса в ближайшее времяВчера, 11:05 - 3125
Бренд Haval презентовал новый уникальный кроссовер Chitu (фото)Вчера, 02:09 - 3003 3
В Раде предлагают ввести новый вид пенсийВчера, 10:02 - 2108 6
Скупали базы данных и оформляли кредиты: как защититься от мошенниковВчера, 13:44 - 1747 2
Выгодно ли сейчас украинцам вкладывать в недвижимостьВчера, 20:00 - 1284 2
Китай запустил ракету с экспериментальным спутником12.03.2021, 12:10 - 282
Во Львове Робот Da Vinci впервые прооперировал ребенка01.03.2021, 11:45 - 1428 2
Украинские ученые запатентовали уникальный сверхчувствительный тест на COVID-1926.02.2021, 15:10 - 2216 1
Ученым США удалось поднять в воздухе предмет с помощью света23.02.2021, 12:57 - 3790 3
Украинцы разработали первый в мире военный электромобиль-амфибию (видео)22.02.2021, 11:44 - 3277 17