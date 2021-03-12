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Следующая версия автопилота Tesla будет еще сильнее полагаться на данные камер

Следующая версия автопилота Tesla будет еще сильнее полагаться на данные камер

Илон Маск против использования лидаров в системах автопилотов. Он уверен в потенциале систем машинного зрения, которые позволяют автоматике ориентироваться в окружающей среде. В дальнейшем будет ослабевать роль и радара, и ультразвуковых датчиков.

Сейчас автомобили Tesla распознают препятствия, используя как изображения с бортовых камер, так и информацию ультразвуковых датчиков различного радиуса действия и фронтального радара. При этом камеры способны видеть на 50-250 метров, тогда как радар охватывает пространство перед машиной на 160 метров, уверенно работая даже в сложных погодных условиях. Ультразвуковые датчики работают на дистанции не более 8 метров, они нужны для управления маневрированием на низких скоростях.

Маск объяснил в Twitter, что очередная бета-версия программы FSD для электромобилей Tesla выйдет в апреле. Она позволит автоматизировать многие функции управления электромобилем исключительно за счет использования камер и системы машинного зрения. Радар при этом не будет задействован.

По его словам, данный шаг является важным этапом на пути внедрения системы искусственного интеллекта, способного работать в реальном мире.

Одновременно Маск напомнил, что в программе бета-тестирования FSD теперь участвуют не менее двух тысяч автовладельцев, но компания отвергла безответственных, которые не следили за дорогой должным образом, находясь за рулем.

Следить за поведением водителя компании Tesla позволяет видеокамера в салоне. К счастью, как добавил глава Tesla, подобная небрежность испытателей не привела к каким-либо дорожным происшествиям.

По материалам Телеканал 24
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