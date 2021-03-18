Nokia сократит до 10 000 сотрудников в течение следующих двух лет

Финский телеком-гигант Nokia заявил о планах сократить 10 000 рабочих мест в течение следующих двух лет, чтобы сократить расходы и больше инвестировать в исследовательские возможности в рамках своего плана реструктуризации.

Об этом сообщает Reuters.

После того как в прошлом году компанию возглавил Пекка Лундмарк, он поставил цель изменить ее таким образом, чтобы она могла лучше конкурировать со скандинавским конкурентом Ericsson.

Он объявил о новой стратегии в октябре. В соответствии с ней Nokia будет иметь четыре бизнес-группы, Лундмарк сказал, что компания будет «делать все, что нужно, чтобы взять на себя ведущую роль в развертывании 5G.

«Решения, которые могут иметь потенциальное влияние на наших сотрудников, никогда не принимаются легкомысленно, – говорится в заявлении Лундмарка. – Моя приоритетная задача – обеспечить поддержку всех, кого это касается, в рамках этого процесса».

Nokia ожидает, что реструктуризация снизит ее базовую стоимость примерно на 600 млн евро к концу 2023 года. Ожидается, что половина экономии будет реализована в 2021 году.

Агентство отмечает, что Nokia не выиграла ни одного контракта на развертывание 5G в Китае, а также проиграла Samsung Electronics часть контракта на поставку оборудования 5G для Verizon.