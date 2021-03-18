Nokia сократит до 10 000 сотрудников в течение следующих двух лет

Финский телеком-гигант Nokia заявил о планах сократить 10 000 рабочих мест в течение следующих двух лет, чтобы сократить расходы и больше инвестировать в исследовательские возможности в рамках своего плана реструктуризации.
Об этом сообщает Reuters.
После того как в прошлом году компанию возглавил Пекка Лундмарк, он поставил цель изменить ее таким образом, чтобы она могла лучше конкурировать со скандинавским конкурентом Ericsson.
Он объявил о новой стратегии в октябре. В соответствии с ней Nokia будет иметь четыре бизнес-группы, Лундмарк сказал, что компания будет «делать все, что нужно, чтобы взять на себя ведущую роль в развертывании 5G.
«Решения, которые могут иметь потенциальное влияние на наших сотрудников, никогда не принимаются легкомысленно, – говорится в заявлении Лундмарка. – Моя приоритетная задача – обеспечить поддержку всех, кого это касается, в рамках этого процесса».
Nokia ожидает, что реструктуризация снизит ее базовую стоимость примерно на 600 млн евро к концу 2023 года. Ожидается, что половина экономии будет реализована в 2021 году.
Агентство отмечает, что Nokia не выиграла ни одного контракта на развертывание 5G в Китае, а также проиграла Samsung Electronics часть контракта на поставку оборудования 5G для Verizon.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Почти 70% украинцев ждут, что государство обеспечит их пенсией в старости5 ч. назад - 500 3
Audi отказалась от разработки двигателей внутреннего сгорания18 ч. назад - 1853 3
4-дневная рабочая неделя на 3 года: в Испании проведут эксперимент17 ч. назад - 618 2
В Украине с 1 апреля повысят пенсии: формула и примеры перерасчета для разных категорий11 ч. назад - 1384 2
Всего 2% украинцев считают экономическую ситуацию в Украине «хорошей» - опросВчера, 20:03 - 469 2
Пандемия уже не самая большая угроза: чего боятся инвесторы16 ч. назад - 36035 1
Как изменились цены на недвижимость, и чего сейчас хотят покупатели — ответы экспертов6 ч. назад - 3365
Агентство S&P дало прогноз курса валют на 4 года13 ч. назад - 2983
ТОП-10 стран с наибольшим ростом цен на жилье14 ч. назад - 2500
Audi отказалась от разработки двигателей внутреннего сгорания18 ч. назад - 1853 3
Facebook показала браслет для управления дополненной реальностью с помощью силы мысли (видео)11 ч. назад - 60
На основе технологии NASA создали безвоздушную велошину (фото)18.03.2021, 14:25 - 693
Китай запустил ракету с экспериментальным спутником12.03.2021, 12:10 - 467 1
Во Львове Робот Da Vinci впервые прооперировал ребенка01.03.2021, 11:45 - 1707 2
Украинские ученые запатентовали уникальный сверхчувствительный тест на COVID-1926.02.2021, 15:10 - 2768 1