Работодатель не выплатил зарплату при увольнении. Как действовать

Если вы решили уволиться — можете рассчитывать, что работодатель выплатит вам всю заработанную вами сумму в день увольнения. Если же в этот день вы не работали — средства должны выплатить не позднее следующего дня после предъявления требования о расчете.
Что делать, если работодатель не выплатил зарплату, рассказывают в Координационном центре по оказанию правовой помощи.
«Работник, которому не выплатили заработную плату, имеет право не только взыскать саму задолженность, но также средний заработок за период задержки расчета, а также компенсацию потери невыплаченных доходов. Статья 175
Также отмечается, что отсутствие денег у работодателя не является уважительной причиной для невыплаты заработной платы работнику.
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Взыскать задолженность по заработной плате можно двумя способами. Это досудебный и судебный порядок.
В досудебном порядке следует обращаться в комиссию по трудовым спорам (если она создана на предприятии). Если такой комиссии нет или она не создана — необходимо обращаться с жалобой на работодателя в государственную службу по труду.
«Вполне вероятно, что после того, как вы обратитесь к ним с жалобой на работодателя — вам будет выплачена заработная плата и не придется дополнительно обращаться в суд», — говорят эксперты.
Если досудебный порядок не принес желаемого результата — остается один только путь. Обращаться в суд.
Что для этого нужно:
«Никакие сроки давности на такие споры не распространяются, то есть взыскать заработную плату можно и через пять лет с момента, как ее не выплатили. Кроме того, истцы по закону в таких спорах освобождены от уплаты судебного сбора», — подытожили в Координационном центре по оказанию правовой помощи.
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