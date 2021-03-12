Работодатель не выплатил зарплату при увольнении. Как действовать

Если вы решили уволиться — можете рассчитывать, что работодатель выплатит вам всю заработанную вами сумму в день увольнения. Если же в этот день вы не работали — средства должны выплатить не позднее следующего дня после предъявления требования о расчете.

Что делать, если работодатель не выплатил зарплату, рассказывают в Координационном центре по оказанию правовой помощи.

«Работник, которому не выплатили заработную плату, имеет право не только взыскать саму задолженность, но также средний заработок за период задержки расчета, а также компенсацию потери невыплаченных доходов. Статья 175 У К Украины предусматривает уголовную ответственность за необоснованную невыплату заработной платы в виде штрафов, вплоть до лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что отсутствие денег у работодателя не является уважительной причиной для невыплаты заработной платы работнику.

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Взыскать задолженность по заработной плате можно двумя способами. Это досудебный и судебный порядок.

В досудебном порядке следует обращаться в комиссию по трудовым спорам (если она создана на предприятии). Если такой комиссии нет или она не создана — необходимо обращаться с жалобой на работодателя в государственную службу по труду.

«Вполне вероятно, что после того, как вы обратитесь к ним с жалобой на работодателя — вам будет выплачена заработная плата и не придется дополнительно обращаться в суд», — говорят эксперты.

Если досудебный порядок не принес желаемого результата — остается один только путь. Обращаться в суд.

Что для этого нужно:

обратиться письменно с заявлением к работодателю с требованием выплатить заработную плату. Такое заявление нужно отправить по почте заказным письмом и оставить себе чек и копию такого заявления. Можно сдать заявление в канцелярию работодателя;

обратиться с заявлением на имя работодателя о выдаче справки о начисленной, но невыплаченной заработной плате. Если по какой-то причине работодатель не предоставил эти документы, нужно обратиться в Пенсионный фонд и взять справки по формам ОК5 и ОК7. Из этих документов будет видна, во-первых, официальная заработная плата работника, а также какое предприятие платило социальные взносы за этого наемного работника;

если у работника на руках есть трудовая книжка с записью о последнем месте работы, есть приказ о приеме на работу и приказ об увольнении, копии таких документов также будут прилагаться к заявлению в суд. Если таких документов нет — придется обойтись только справкой ОК5 и ОК7;

составить исковое заявление в суд. Или заявление о выдаче судебного приказа. Кстати, последнее, ​​так называемый приказной порядок. подается в том случае, когда исковые требования бесспорны. То есть, если работодатель никоим образом не отрицает саму сумму задолженности и согласен с ней. Такие споры рассматриваются гораздо быстрее. Через пять дней вы уже можете получить судебный приказ, который является исполнительным документом и подается в исполнительную службу для принудительного исполнения;

если есть какие-либо споры о сумме задолженности, здесь придется уже обращаться с полноценным исковым заявлением. Такие трудовые споры могут рассматриваться в упрощенном порядке, но срок рассмотрения не должен превышать 60 дней.

«Никакие сроки давности на такие споры не распространяются, то есть взыскать заработную плату можно и через пять лет с момента, как ее не выплатили. Кроме того, истцы по закону в таких спорах освобождены от уплаты судебного сбора», — подытожили в Координационном центре по оказанию правовой помощи.

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