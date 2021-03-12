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Венедиктова санкционировала еще три подозрения по делу ПриватБанка

Венедиктова санкционировала еще три подозрения по делу ПриватБанка

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова санкционировала еще три подозрения бывшим должностным лицам ПриватБанка.

Об этом она сообщила на своей странице в Facebook. Генпрокурор уточнила, что речь идет о растрате средств перед национализацией финучреждения.

“Взяла на себя ответственность санкционировать еще 3 подозрения бывшим должностным лицам ПриватБанка. 8 миллиардов гривен – именно такой размер ущерба нанесло руководство тогда еще негосударственного ПриватБанка”, – говорится в сообщении Венедиктовой.

Генпрокурор пояснила, что у следствия есть все необходимые доказательства: от подписания документов задним числом до внесения фиктивных данных в бухгалтерскую документацию.

Напомним, что в феврале Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщили о подозрении топ-чиновникам ПриватБанка.

Речь идет о бывшем председателе правления банка Александре Дубилете; бывшем первом заместителе председателя правления Владимире Яценко; бывшей руководительнице одного из подразделений финучреждения, которая одновременно занимала должность первого заместителя председателя правления в связанной с банком страховой компании, Елене Бычихиной.

По материалам Обозреватель
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