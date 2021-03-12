Венедиктова санкционировала еще три подозрения по делу ПриватБанка

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова санкционировала еще три подозрения бывшим должностным лицам ПриватБанка.
Об этом она сообщила на своей странице в Facebook. Генпрокурор уточнила, что речь идет о растрате средств перед национализацией финучреждения.
“Взяла на себя ответственность санкционировать еще 3 подозрения бывшим должностным лицам ПриватБанка. 8 миллиардов гривен – именно такой размер ущерба нанесло руководство тогда еще негосударственного ПриватБанка”, – говорится в сообщении Венедиктовой.
Генпрокурор пояснила, что у следствия есть все необходимые доказательства: от подписания документов задним числом до внесения фиктивных данных в бухгалтерскую документацию.
Напомним, что в феврале Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщили о подозрении топ-чиновникам ПриватБанка.
Речь идет о бывшем председателе правления банка Александре Дубилете; бывшем первом заместителе председателя правления Владимире Яценко; бывшей руководительнице одного из подразделений финучреждения, которая одновременно занимала должность первого заместителя председателя правления в связанной с банком страховой компании, Елене Бычихиной.
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