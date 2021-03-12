Объемы кредитов под «5-7-9%» составили 25,5 млрд грн

За прошедшую неделю микро-, малый и средний бизнес получили 360 новых займов на 1,42 млрд грн в рамках госпрограммы «Доступные кредиты 5-7-9%».

Об этом говорят данные Министерства экономики

Из них 985 млн грн составляют антикризисные кредиты на пополнение оборотных средств под 0%, 339 млн грн, выданные в качестве рефинансирования полученных ранее займов и 98 млн грн – инвестиционные кредиты.

С начала действия программы банками в целом выдано 10369 займов на 25,5 млрд грн. Из них 13,3 млрд грн выданы в качестве рефинансирования полученных ранее займов, 4,5 млрд грн предприниматели получили на капитальные инвестиции и 7,7 млрд грн – в качестве антикризисных кредитов.

Больше всего займов получили:

аграрии (54%),

представители торговли и производства (19%) и промышленной переработки (15%).

В региональном разрезе лидерами остаются Львовская, Харьковская и Киевская области.

Сегодня заем в рамках программы можно получить в Ощадбанке, Укргазбанке, Приватбанке, Укрэксимбанке, Банке Львов, ПУМБ, Альянс Банке, Кредобанке, Банке Восток, Райффайзен Банке Аваль, ОТП Банке, Таскомбанке, Альфа-Банке, Банке Глобус, Мегабанке, МТБ Банке, Поликомбанке, Креди Агриколь Банке, Кредитвест Банке, Агропросперіс Банке, Банке «Украинский капитал», ПроКредит Банке, Аккордбанке, Асвио Банке, Пиреус Банке, КИБ и МетаБанке.

Кстати, портал Finance.ua проанализировал кредитные предложения большинства украинских банков. Лучшие мы отобрали в специальном сервисе.