Шесть дорог в концессию: в проект планируют привлечь более 1,7 миллиарда инвестиций

Министерство инфраструктуры готово в ближайшее время начать переговоры с международными финансовыми организациями о выделении финансирования для разработки ТЭО и тендерной документации с первыми пилотными проектами Программы государственно-частного партнерства (ГЧП) в дорожной отрасли.

Об этом рассказал министр инфраструктуры Владислав Криклий, сообщает пресс-служба министерства.

«Мы переходим к новому этапу реализации программы ГЧП в дорожной отрасли. Сотрудничая с Укравтодором и консорциумом консультантов при поддержке IFC и Глобального инфраструктурного фонда, Мининфраструктуры уже разработало пре-ТЭО и концептуальные записки относительно первых 6-ти пилотных участков дорог общей протяженностью 1400 км, которые будут восстановлены на первом этапе Программы. Ожидаем, что первые конкурсы по отбору частных партнеров по этим проектам будут объявлены до конца текущего года, и активно над этим работаем. Уже в ближайшее время мы готовы начать переговоры с МФО о выделении финансирования для разработки ТЭО и тендерной документации», — отметил Криклий.

В перечень шести пилотных проектов вошли:

1 — текущий и капитальный ремонты дороги Харьков-Днепр-Запорожье (M-29, M-04, M-18). Ориентировочный объем начальных инвестиций — $ 370 млн;

2-текущий ремонт дороги Борисполь-Полтава (М-03). Ориентировочный объем начальных инвестиций — $ 180 млн;

3 — реконструкция, капитальный и текущий ремонты и строительство нового объезда населенного пункта на дороге Херсон-Николаев (М-14). Ориентировочный объем начальных инвестиций — $ 310 млн;

4 — капитальный и текущий ремонты дороги Киев-Житомир-Ровно (М-06). Ориентировочный объем начальных инвестиций — $ 370 млн;

5 — реконструкция, текущий и капитальный ремонт дороги Ягодин-Ковель-Луцк (М-07, М-19). Ориентировочный объем начальных инвестиций — $ 240 млн;

6 — реконструкция, капремонт и строительство нового объезда населенного пункта на дороге Днепр-Кривой Рог-Николаев (M-04, H11). Ориентировочный объем первоначальных инвестиций — $ 290 млн.

Вышеуказанные проекты также входят в утвержденный Правительством Перечень приоритетных для государства инвестиционных проектов на период до 2023 года и предполагают дальнейшее содержание дороги инвестором в течение следующих 20−30 лет.