Газпром забронировал дополнительные мощности Украины для прокачки газа

Российская энергетическая компания «Газпром» забронировала дополнительные транзитные мощности Украины на апрель 2021 года в таком же объеме, как на март и февраль.
Об этом свидетельствуют результаты ежемесячного аукциона на Regional Booking Platform, который состоялся 15 марта.
Так, из предложенных 15 млн куб. м в сутки были запрошены 14,2 млн куб. м в сутки. Точно таким же был результат аукциона на март и на февраль 2021-го.
В этом месяце «Газпром» прокачивает через Украину в среднем по 114,7 млн куб. м в сутки (минимум 101,2 млн куб. м, максимум 120,3 млн куб. м, что почти доходит до забронированного максимума).
При этом у компании на текущий год действует долгосрочное бронирование украинских мощностей в объеме 40 млрд куб. м — это 109 млн куб. м в сутки, а с учетом дополнительных 14,2 млн куб м — всего 123,2 млн куб. м в сутки.
Напомним, что в январе «Газпром» прокачивал через Украину в среднем по 124,51 млн куб. м в сутки, в феврале — 104 млн куб. м.
Ранее UBR.ua писал, что в марте цена газа на главном спотовом хабе Европы выросла на 10% – с $ 198 в конце февраля до $ 220/тыс. куб. м с поставкой.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Зеленский подписал закон о повышении штрафов за нарушение ПДД11 ч. назад - 1929 9
Кто сможет получить пенсию в 7 тыс. грн - объяснение Лазебной10 ч. назад - 7793 5
«Ипотека под 7%»: сколько заемщики доплачивают комиссионных8 ч. назад - 1198 3
Долги по алиментам: можно ли получить субсидиюВчера, 14:00 - 952 3
Владельцев Kia просят не парковать свои автомобили на улице (рынок Кореи и США) - CNNВчера, 03:13 - 48064 2
Под конец года доллар обесценится: в UBS назвали 2 причины12 ч. назад - 30972
Кто сможет получить пенсию в 7 тыс. грн - объяснение Лазебной10 ч. назад - 7793 5
Объявлены цены на электрокроссовер Dacia SpringВчера, 23:00 - 2998
Зеленский подписал закон о повышении штрафов за нарушение ПДД11 ч. назад - 1929 9
Сеть супермаркетов АТБ объявила о повышении цен на 5-25%4 ч. назад - 1879
Китай запустил ракету с экспериментальным спутником12.03.2021, 12:10 - 230
Во Львове Робот Da Vinci впервые прооперировал ребенка01.03.2021, 11:45 - 1335 2
Украинские ученые запатентовали уникальный сверхчувствительный тест на COVID-1926.02.2021, 15:10 - 2094 1
Ученым США удалось поднять в воздухе предмет с помощью света23.02.2021, 12:57 - 3608 2
Украинцы разработали первый в мире военный электромобиль-амфибию (видео)22.02.2021, 11:44 - 3107 17