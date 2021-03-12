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Газпром забронировал дополнительные мощности Украины для прокачки газа

Газпром забронировал дополнительные мощности Украины для прокачки газа

Российская энергетическая компания «Газпром» забронировала дополнительные транзитные мощности Украины на апрель 2021 года в таком же объеме, как на март и февраль.

Об этом свидетельствуют результаты ежемесячного аукциона на Regional Booking Platform, который состоялся 15 марта.

Так, из предложенных 15 млн куб. м в сутки были запрошены 14,2 млн куб. м в сутки. Точно таким же был результат аукциона на март и на февраль 2021-го.

В этом месяце «Газпром» прокачивает через Украину в среднем по 114,7 млн куб. м в сутки (минимум 101,2 млн куб. м, максимум 120,3 млн куб. м, что почти доходит до забронированного максимума).

При этом у компании на текущий год действует долгосрочное бронирование украинских мощностей в объеме 40 млрд куб. м — это 109 млн куб. м в сутки, а с учетом дополнительных 14,2 млн куб м — всего 123,2 млн куб. м в сутки.

Напомним, что в январе «Газпром» прокачивал через Украину в среднем по 124,51 млн куб. м в сутки, в феврале — 104 млн куб. м.

Ранее UBR.ua писал, что в марте цена газа на главном спотовом хабе Европы выросла на 10% – с $ 198 в конце февраля до $ 220/тыс. куб. м с поставкой.

По материалам УБР
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