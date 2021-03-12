НБУ планирует и в дальнейшем повышать учетную ставку

Для ослабления инфляционного давления Национальному банку придется и далее повышать учетную ставку.
Об этом сообщает пресс-служба НБУ по итогам дискуссии членов Комитета по монетарной политике Национального банка касательно уровня учетной ставки 3 марта 2021 года.
«Члены КМП согласились, что для ослабления фундаментального инфляционного давления и сбалансирования ожиданий Национальному банку придется и далее повышать учетную ставку», — говорится в сообщении.
В ходе заседания члены КМП уделили особое внимание усилению инфляционного давления в условиях восстановления мировой и украинской экономики.
Участники дискуссии отметили, что в начале года инфляция существенно ускорилась. Так, в январе она неожиданно пересекла верхнюю границу целевого диапазона 5% ± 1 п. п. В феврале, по данным онлайн-мониторинга Национального банка, потребительские цены росли быстрее, чем предполагал базовый макропрогноз (Инфляционный отчет, январь 2021 года). Экономика Украины продолжала восстанавливаться. Падение ВВП в 2020 году (на 4,2%) оказалось не таким существенным, как ожидалось в начале коронакризиса (на 6%). Ужесточение карантинных ограничений в январе имело временный негативный эффект на экономическую деятельность. Деловые настроения бизнеса заметно улучшились сразу после завершения январского локдауна. В частности, в феврале предприятия промышленности впервые за последние четыре месяца оптимистично оценили собственные экономические перспективы. Оценки в секторах торговли и услуг почти достигли равновесного уровня. Глобальная экономика тоже активно восстанавливается благодаря развертыванию вакцинации и масштабным программам стимулирования.
Члены КМП отметили, что проинфляционные риски для базового прогноза инфляции усилились. Цены на мировых товарных рынках, в частности на энергоносители и продовольствие, растут стремительнее, чем ожидалось. Увеличивается инфляционное давление со стороны стран — торговых партнеров за счет активизации их экономик и девальвационных эффектов в отдельных странах. Внутреннее фундаментальное давление тоже ожидаемо усилилось. Так, несмотря на жесткие карантинные ограничения, розничный товарооборот в январе вырос на 3,5% г/г.
Существенно, по сравнению с прошлым годом, увеличились расходы украинцев на покупку товаров в интернет-магазинах. Инфляционные ожидания остаются завышенными. А вот приток иностранного капитала в государственные ценные бумаги в январе-феврале не имел заметного дезинфляционного эффекта из-за канала валютного курса.
Напомним, Правление Национального банка Украины приняло решение с 5 марта повысить учетную ставку до 6,5% годовых.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Налоговая амнистия: что нужно и не нужно декларироватьВчера, 17:00 - 5100 10
Зеленский подписал закон о повышении штрафов за нарушение ПДД5 ч. назад - 1418 8
Владельцев Kia просят не парковать свои автомобили на улице (рынок Кореи и США) - CNNВчера, 03:13 - 46760 3
От чего не спасает ОСАГОВчера, 06:03 - 3566 3
Долги по алиментам: можно ли получить субсидиюВчера, 14:00 - 748 2
Под конец года доллар обесценится: в UBS назвали 2 причины6 ч. назад - 5534
Налоговая амнистия: что нужно и не нужно декларироватьВчера, 17:00 - 5100 10
Кто сможет получить пенсию в 7 тыс. грн - объяснение Лазебной4 ч. назад - 2457 1
Объявлены цены на электрокроссовер Dacia SpringВчера, 23:00 - 2131
Стоит ли украинцам в этом году планировать путешествия в Европу — мнение экспертаВчера, 15:00 - 1854
Китай запустил ракету с экспериментальным спутником12.03.2021, 12:10 - 204
Во Львове Робот Da Vinci впервые прооперировал ребенка01.03.2021, 11:45 - 1296 2
Украинские ученые запатентовали уникальный сверхчувствительный тест на COVID-1926.02.2021, 15:10 - 2026 1
Ученым США удалось поднять в воздухе предмет с помощью света23.02.2021, 12:57 - 3540 2
Украинцы разработали первый в мире военный электромобиль-амфибию (видео)22.02.2021, 11:44 - 3048 17