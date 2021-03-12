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НБУ планирует и в дальнейшем повышать учетную ставку

НБУ планирует и в дальнейшем повышать учетную ставку

Для ослабления инфляционного давления Национальному банку придется и далее повышать учетную ставку.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ по итогам дискуссии членов Комитета по монетарной политике Национального банка касательно уровня учетной ставки 3 марта 2021 года.

«Члены КМП согласились, что для ослабления фундаментального инфляционного давления и сбалансирования ожиданий Национальному банку придется и далее повышать учетную ставку», — говорится в сообщении.

В ходе заседания члены КМП уделили особое внимание усилению инфляционного давления в условиях восстановления мировой и украинской экономики.

Участники дискуссии отметили, что в начале года инфляция существенно ускорилась. Так, в январе она неожиданно пересекла верхнюю границу целевого диапазона 5% ± 1 п. п. В феврале, по данным онлайн-мониторинга Национального банка, потребительские цены росли быстрее, чем предполагал базовый макропрогноз (Инфляционный отчет, январь 2021 года). Экономика Украины продолжала восстанавливаться. Падение ВВП в 2020 году (на 4,2%) оказалось не таким существенным, как ожидалось в начале коронакризиса (на 6%). Ужесточение карантинных ограничений в январе имело временный негативный эффект на экономическую деятельность. Деловые настроения бизнеса заметно улучшились сразу после завершения январского локдауна. В частности, в феврале предприятия промышленности впервые за последние четыре месяца оптимистично оценили собственные экономические перспективы. Оценки в секторах торговли и услуг почти достигли равновесного уровня. Глобальная экономика тоже активно восстанавливается благодаря развертыванию вакцинации и масштабным программам стимулирования.

Члены КМП отметили, что проинфляционные риски для базового прогноза инфляции усилились. Цены на мировых товарных рынках, в частности на энергоносители и продовольствие, растут стремительнее, чем ожидалось. Увеличивается инфляционное давление со стороны стран — торговых партнеров за счет активизации их экономик и девальвационных эффектов в отдельных странах. Внутреннее фундаментальное давление тоже ожидаемо усилилось. Так, несмотря на жесткие карантинные ограничения, розничный товарооборот в январе вырос на 3,5% г/г.

Существенно, по сравнению с прошлым годом, увеличились расходы украинцев на покупку товаров в интернет-магазинах. Инфляционные ожидания остаются завышенными. А вот приток иностранного капитала в государственные ценные бумаги в январе-феврале не имел заметного дезинфляционного эффекта из-за канала валютного курса.

Напомним, Правление Национального банка Украины приняло решение с 5 марта повысить учетную ставку до 6,5% годовых.

По материалам УКРИНФОРМ
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