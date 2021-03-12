Яков Воронин: законопроект о налоговой амнистии и его скрытые возможности

В этой авторской колонке поговорим о законопроекте № 5153 которым планируется установить правила проведения первой в истории Украины налоговой амнистии. Этот законопроект значительно лучше предыдущих версий, например в нем предусмотрена возможность подачи обезличенной единоразовой (специальной) добровольной декларации.

Но в этой статье я не буду акцентировать внимание на условиях налоговой амнистии, которые очевидны и о них можно почитать текст законопроекта. Целью написания этой колонки является показ возможностей, которые сможет предоставить законопроект № 5153 в случае его принятия.

Как заработать на сборе с единоразового добровольного декларирования

Пункт 8 законопроекта предусматривает три вида ставок сбора:

5% для валютных ценностей, размещенных на счетах в банках Украины, и другие активы, которые находятся в Украине;

9% – валюта на банковских счетах и другие активы, которые находятся за рубежом, право денежного требования к нерезидентам;

2,5% – за ОВГЗ (облигации внутреннего государственного займа), приобретенные в период с 01.01.2021 по 20.06.2022 г. до подачи декларации.

То есть если у вас есть неучтенные наличные и вы планируете подать одноразовую декларацию одновременно с уплатой единовременного сбора, то вы можете заплатить 5% за размещение наличных на собственном счете в банке и после уплаты такого сбора сразу можете пользоваться такими деньгами уже в безналичной форме.

Если же вы приобретете ОВГЗ, то сможете оплатить 2,5%. Если такая альтернатива может применяться для 5% и сделать из них через ОВГЗ можно 2,5%, то вполне оправдано, что через такой алгоритм можно применить и 9% на иностранные активы. То есть посчитать их стоимость за рубежом, купить ОВГЗ на соответствующую сумму и все, 9% превращаются в 2,5%. Экономия 6,5%.

Но и это не все. Если взять за основу, что доходность ОВГЗ составляет примерно 10% годовых, получается, что на налоговой амнистии можно еще и хорошенько заработать. То есть при покупке ОВГЗ на 1 год платите 2,5%, а через год получаете свои деньги плюс 10%. Но уже полностью легальные с дополнительным заработком в 7,5%.

Напомню, что проценты по ОГВЗ не облагаются налогом с доходов физических лиц.

Не возвращать старые займы выгодно?

Если у вас есть незакрытый заем перед своей компанией — многие предприниматели так делают, когда срочно нужно получить деньги на необходимые нужды. Компании выдавали займы своим учредителям, для того чтобы через определенное время такой учредитель вернул такой заем и получил эти деньги в виде дивидендов.

Для того чтобы получить такой заем в виде дивидендов от юридического лица, находящегося на едином налоге, нужно удержать 9% налога на доходы физических лиц + 1,5% военного сбора, что вместе составляет 10,5%.

Если трансформировать полученную возвратную ссуду в безвозвратную, то получается, что вместо 10,5% налогоплательщик может заплатить 5% абсолютно легального сбора или даже 2,5%, приобретя ОВГЗ.

Реализация закона о налоговой амнистии, безусловно, будет иметь определяющие последствия для всех украинцев, учитывая что это своеобразный тест на доверие украинцев с деньгами к государству.

От того, как будет вестись разъяснительная работа о возможностях налоговой амнистии, зависит размер поступлений в государственный бюджет.

Яков Воронин, адвокат, доктор юридических наук, доцент, владелец «Адвокатского бюро Якова Воронина»