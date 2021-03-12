Бесплатный Wi-Fi в кафе и транспорте: как защитить свои данные

Бесплатный Wi-Fi в общественных местах и транспорте может быть опасен для персональных данных. Об этом заявили сотрудники киберполиции в Facebook.
«Хакер, находясь в одной сети с вами, может перехватить весь трафик. Все ваши платежные данные, пароли и сообщения может получить злоумышленник, когда вы используете публичный Wi-Fi», — отметили в ведомстве.
Однако, если придерживаться нескольких простых правил, то можно обезопасить свои данные:
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Водители смогут зарабатывать на нарушителях ПДД — ГеращенкоВчера, 15:45 - 1741 19
Рада сняла ответственность с производителей вакцин за «побочные явления»Вчера, 16:12 - 699 12
Фразы, которые должны насторожить в описании вакансии (инфографика)Вчера, 19:00 - 2872 5
Nissan и Mitsubishi готовят электромобиль за $9000 (фото)13 ч. назад - 1232 4
Новые правила оплаты за газ с мая (инфографика)7 ч. назад - 2367 4
Что произойдет с курсом во время локдауна7 ч. назад - 3934 2
Фразы, которые должны насторожить в описании вакансии (инфографика)Вчера, 19:00 - 2872 5
Новые правила оплаты за газ с мая (инфографика)7 ч. назад - 2367 4
Водители смогут зарабатывать на нарушителях ПДД — ГеращенкоВчера, 15:45 - 1741 19
Цены на нефть продолжили падение из-за локдаунов по всему мируВчера, 20:43 - 1297 2
На основе технологии NASA создали безвоздушную велошину (фото)Позавчера, 14:25 - 483
Китай запустил ракету с экспериментальным спутником12.03.2021, 12:10 - 406
Во Львове Робот Da Vinci впервые прооперировал ребенка01.03.2021, 11:45 - 1617 2
Украинские ученые запатентовали уникальный сверхчувствительный тест на COVID-1926.02.2021, 15:10 - 2513 1
Ученым США удалось поднять в воздухе предмет с помощью света23.02.2021, 12:57 - 4194 3