Бесплатный Wi-Fi в кафе и транспорте: как защитить свои данные

Бесплатный Wi-Fi в общественных местах и транспорте может быть опасен для персональных данных. Об этом заявили сотрудники киберполиции в Facebook.

«Хакер, находясь в одной сети с вами, может перехватить весь трафик. Все ваши платежные данные, пароли и сообщения может получить злоумышленник, когда вы используете публичный Wi-Fi», — отметили в ведомстве.

Однако, если придерживаться нескольких простых правил, то можно обезопасить свои данные:

отдавайте предпочтение интернету от мобильного оператора перед общедоступной сетью Wi-Fi;

включайте VPN — это лучшая защита от кражи данных при использовании публичного Wi-Fi;

не совершайте банковские операции при подключении к общедоступной сети;

отключите опцию общего доступа к файлам;

запретите обнаружение своего девайса другими пользователями сети;