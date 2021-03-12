0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 55 0

Бесплатный Wi-Fi в кафе и транспорте: как защитить свои данные

Бесплатный Wi-Fi в кафе и транспорте: как защитить свои данные

Бесплатный Wi-Fi в общественных местах и транспорте может быть опасен для персональных данных. Об этом заявили сотрудники киберполиции в Facebook.

«Хакер, находясь в одной сети с вами, может перехватить весь трафик. Все ваши платежные данные, пароли и сообщения может получить злоумышленник, когда вы используете публичный Wi-Fi», — отметили в ведомстве.

Однако, если придерживаться нескольких простых правил, то можно обезопасить свои данные:

  • отдавайте предпочтение интернету от мобильного оператора перед общедоступной сетью Wi-Fi;
  • включайте VPN — это лучшая защита от кражи данных при использовании публичного Wi-Fi;
  • не совершайте банковские операции при подключении к общедоступной сети;
  • отключите опцию общего доступа к файлам;
  • запретите обнаружение своего девайса другими пользователями сети;
  • отключите опцию автоматического подключения к открытой сети.
По материалам ITsider.
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.