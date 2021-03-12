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Huawei P50 получит инновационную камеру (видео)

Huawei P50 получит инновационную камеру (видео)

В Сети появились новые данные и рендеры Huawei P50, которые позволяют нам узнать новые данные о смартфоне еще до его выхода. Также стало известно, каковы будут характеристики и габариты нового Huawei P50, который будет стартовой моделью в этом флагманском модельном ряду.

Huawei P50 будет оснащен 6.3-дюймовым дисплеем, получит металлическую рамку и стеклянную заднюю панель. Габариты смартфона составят 156.7 х 74 х 8.3 миллиметра, а в самом толстом месте (где установлен блок основной камеры), толщина составит 10.6 миллиметра. В плане габаритов смартфон будет ощутимо крупнее Huawei P40, габариты которого составляли 148.9 х 71.06 х 8.5 миллиметра.

Также стало известно, что смартфон может стать первым на рынке, у которого будет установлен датчик изображения, оптический формат которого будет составлять 1 дюйм. На данный момент эти данные не подтверждены, но это вполне вероятно, поскольку источник весьма авторитетный (это инсайдер, который до этого публиковал данные о Samsung Galaxy S21 и Samsung Galaxy S21 Ultra, которые оказались правдой после выхода смартфонов.

При этом уже точно известно, что модель будет оснащена стереодинамиками (один на верхней грани смартфона, один на нижней), а также поддисплейным сканером отпечатков пальцев. Также в модели будет инфракрасный разъем для управления домашней техникой.

По материалам ITsider.
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