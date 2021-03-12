Стали известны характеристики Motorola G100

В Сети появились рендеры нового середнебюджетного смартфона Moto G100, который станет самым мощным представителем доступного модельного ряда G. За работу модели будет ответственен чипсет Qualcomm Snapdragon 870, что делает смартфон конкурентом Redmi K40. Стоимость составит около 400-500 евро, поэтому модель будет достойна внимания даже по сравнению с Redmi K40.

На боковой грани модели будет расположен сканер отпечатков пальцев. На передней панели будет плоский IPS-дисплей. Его диагональ составит 6.7 дюйма, разрешение будет составлять FullHD+, а частота обновления – 90 Гц. В плане дизайна модель будет напоминать Motorola Edge S.



На выбор пользователя будут доступны варианты с 6, 8 или 12 ГБ оперативной памяти, объем внутренней памяти при этом будет составлять 128 ГБ или 256 ГБ. Основная камера будет включать главный сенсор 64 МП, ультраширокий 16 МП и макро 2 МП, а фронтальная – сенсоры 16 МП + 8 МП.

На данный момент не известно, когда будет официально представлен Moto G100, но ожидается, что презентация состоится в ближайшее время. Смартфон должен стать самым дорогим в модельном ряду Moto G, хотя точные цены пока остаются неизвестными.