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НКЦБФР отложила введение новых требований до июля

НКЦБФР отложила введение новых требований до июля

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку перенесла введение новых требований для участников рынка на 1 июля 2021 года.

По данным НКЦБФР, такое решение одобрено в ответ на обращение торговцев ценными бумагами.

«В НКЦБФР поступили обращения от ассоциаций, представляющих интересы профессиональных участников фондового рынка, относительно ситуации, которая сложилась на рынке в связи с необходимостью приведения деятельности участников в соответствие с новыми требованиями», – говорится в сообщении.

В частности, указанные изменения касаются:

  • Решения Комиссии от 03.11.2020 года №640 «Об утверждении требований (правил) осуществления деятельности по торговле ценными бумагами: брокерской деятельности, дилерской деятельности, андеррайтинга, управления ценными бумагами», зарегистрированного в Министерстве юстиции 14 января 2021 г. №62/35684;
  • Решения Комиссии от 03.11.2020 года №641 «Об утверждении требований к договорам, которые заключаются во время осуществления профессиональной деятельности на фондовом рынке (рынке ценных бумаг) – деятельности по торговле ценными бумагами: брокерской деятельности, дилерской деятельности, андеррайтинга, управления ценными бумагами», зарегистрированного в Министерстве юстиции 14 января 2021 г. №60/35682.

Нормативными актами предусмотрено, что новые требования вступают в силу через 60 дней со дня их официального опубликования, следовательно 27 марта 2021 года.

Комиссией было детально рассмотрено и принято во внимание обращение участников фондового рынка. После чего 11 марта на заседании НКЦБФР было одобрено решение о внесении изменений в нормативные акты, с целью переноса вступления их в силу на 1 июля 2021 года.

По материалам НВ
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