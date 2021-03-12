В Украине установили предельную стоимость путевок для льготников

В Украине установили предельную стоимость путевок на лечебные курорты и в санатории для некоторых льготных категорий граждан в 2021 году.

Об этом сообщает Департамент социальной защиты населения Львовской ОГА на странице в Facebook.

«Минсоцполитики установило в 2021 году предельную стоимость путевки (койко-дня) за предоставление услуг по санаторно-курортному лечению некоторым льготным категориям граждан», — сказано в сообщении.

Установлены следующие предельные цены:

лицам с инвалидностью вследствие общего заболевания и лицам с инвалидностью с детства — 8316,0 (462,0) грн без НДС ;

; лицам с инвалидностью с последствиями травм и заболеваниями позвоночника и спинного мозга из числа лиц с инвалидностью вследствие общего заболевания и инвалидов с детства — 25 165,0 (719,0) грн без НДС ;

; гражданам, сопровождающим лиц с инвалидностью I группы (за исключением лиц с инвалидностью с последствиями травм и заболеваниями позвоночника и спинного мозга), — 6966,0 (387,0) грн с НДС .

Справка Finance.ua:

Первый заместитель Министра финансов Денис Улютин напомнил, что целью верификации государственных выплат (пенсий, пособий, льгот, субсидий, стипендий и др.) является повышение адресности государственных выплат и обеспечение эффективного использования бюджетных средств.

Пособие по временной потере трудоспособности, а также по беременности и родам будут верифицировать.

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