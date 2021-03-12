Безнадежным заемщикам дадут шанс: часть долга спишут

Проблема валютных заемщиков, вмиг ставших неплатежеспособными после обвального падения гривны, вскоре может быть окончательно решена. Долги реструктуризируют, в некоторых случаях спишут, а прежние выплаты по неустойкам зачтут в погашение. Такие нововведения предлагают законопроекты № 4475, 4398 и 4399, одобренные на днях налоговым комитетом Верховной Рады.

Валютные кредиты долгое время были одним из самых популярных видов кредитов в Украине из-за низкой процентной ставки. Тысячи украинцев, рискуя потерять свое недвижимое имущество, набрали кредитов и в итоге очутились в долговой кабале.

Резкие изменения курса валют в 2008 и 2014 годах многократно увеличили тело долга, а начисление колоссальных сумм процентов и штрафов сделали такие кредиты практически невозвратными. Решение властями вопроса валютных заемщиков растянулось на годы.

«В 2014—2015 годах в результате трехстороннего соглашения между НБУ, заемщиками и банками-кредиторами о едином подходе конвертации валютных кредитов, около 65−70% этой проблемы было решено. По состоянию на сегодня точной информации, сколько осталось таких кредитов, ни у кого нет, потому что много было перепродано третьим лицам, компаниям. Есть примерные цифры — около 6 тыс. валютных кредитов, то есть 6 тыс. заемщиков», — рассказал президент Ассоциации украинских банков Андрей Дубас.

Суть нововведений. По заключению адвоката юридической компании Riyako&Partners Николая Максимова, решение проблемы сводится к следующим пунктам:

Перевод валютных кредитов в гривневые осуществляется по курсу валют, который действует на сегодняшний день.

Должникам дается право в течении 10 лет равными платежами ежемесячно погашать оставшуюся часть долга.

Определенные суммы подлежат списанию, однако тело кредита, начисленные проценты и штрафные санкции должны быть погашены.

Списанные суммы выводятся из-под налогообложения, чтобы фискалы не смогли зачесть их в доходы должника.

«Как мы знаем, на сегодняшний день, по всем валютным кредитам банковские учреждения начисляют колоссальные проценты и штрафные санкции. С момента вступления в силу указанных законопроектов, осуществляется реструктуризация валютных кредитов, после которой проценты и штрафные санкции будут начисляться, однако по сниженным ставкам», — объясняет Николай Максимов.

По словам адвоката АО «Мисечко и Партнеры» Татьяны Быбки, со дня вступления в силу законов все потребительские кредиты в иностранной валюте будут считаться реструктуризированными, а кредиторы в течение 30 дней обязаны осуществить все необходимые расчеты и другие действия, направленные на определение всех обязательств заемщика.

Со дня проведения реструктуризации проценты за пользование кредитом будут начисляться ежемесячно в размере украинского индекса ставок по двенадцатимесячным депозитам физлиц в гривне (применяется последнее значение индекса, установленное на момент начала календарного дня, в который проводится реструктуризация), увеличенного на один процент.

«По состоянию на 05.03.2021 года процентная ставка могла бы равняться 9,42% (индекс 8,42% + 1%). В дальнейшем размер процентов будет меняться через каждый календарный год со дня проведения реструктуризации и рассчитываться с привязкой к индексу, установленного на момент начала календарного дня, в который осуществляется изменение размера процентов за пользование кредитом», — разъясняет Татьяна Быбка.

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