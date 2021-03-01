В пригородных маршрутках Киева подорожал проезд

В пригородных маршрутках Киева резко подняли цены на проезд в одном из загруженных направлений. Речь идет об Обуховском направлении. Теперь доехать до столицы и обратно стоит гораздо дороже.

Об этом сообщили в администрации ООО «Обуховтранс».

Билет в одном направлении обойдется пассажиру в 38 грн и даже больше, рассказывают в пресс-службе перевозчика. Новые цены начнут действовать уже с субботы, 13 марта.

В «Обуховтрансе» подорожание обосновали увеличением убыточности перевозок, что связано с повышением цен на топливо, смазочные материалы, шины, запасные части, увеличением размера заработной платы и уменьшением пассажиропотока из-за карантина.

Так, проезд от Украинки до Киева вырос на целых 10 грн до 38 грн. Столько же будет стоить направление Обухов — Киев, Березовый — Киев. От Гусачевки до Киева можно будет добраться за 48 грн, а от села Красное — за 47 грн.

Маршруты и новые цены (действуют с 13 марта):

№ 309 «Обухов — Киев А С «Выдубичи» составит 38 грн;

№ 310 «Обухов — Киев А С «Выдубичи» составит 38 грн;

№ 311 «Обухов — Киев А С «Выдубичи» составит 38 грн;

№ 313 «Украинка — Киев А С «Выдубичи» составит 38 грн;

№ 789 «Березовый (Сады) — Киев А С «Выдубичи» составит 38 грн;

№ 811 «Гусачевка — Киев А С «Выдубичи» составит 48 грн;