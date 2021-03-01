В пригородных маршрутках Киева подорожал проезд

В пригородных маршрутках Киева резко подняли цены на проезд в одном из загруженных направлений. Речь идет об Обуховском направлении. Теперь доехать до столицы и обратно стоит гораздо дороже.
Об этом сообщили в администрации ООО «Обуховтранс».
Билет в одном направлении обойдется пассажиру в 38 грн и даже больше, рассказывают в пресс-службе перевозчика. Новые цены начнут действовать уже с субботы, 13 марта.
В «Обуховтрансе» подорожание обосновали увеличением убыточности перевозок, что связано с повышением цен на топливо, смазочные материалы, шины, запасные части, увеличением размера заработной платы и уменьшением пассажиропотока из-за карантина.
Так, проезд от Украинки до Киева вырос на целых 10 грн до 38 грн. Столько же будет стоить направление Обухов — Киев, Березовый — Киев. От Гусачевки до Киева можно будет добраться за 48 грн, а от села Красное — за 47 грн.
Маршруты и новые цены (действуют с 13 марта):
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