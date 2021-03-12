0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 1 0

OPPO представила новые TWS наушники с рекордной автономностью

OPPO представила новые TWS наушники с рекордной автономностью

Компания OPPO представила обновленную версию флагманских TWS-наушников Enco X. Фишками модели с приставкой Blues Edition стали «бонусные» режимы эквалайзера и оригинальная окраска корпуса. При этом гарнитура сохранила все ключевые функции предшественника, включая активное шумоподавление и хорошую автономность.

OPPO Enco X Blues Edition в синем цветовом исполнении обзавелись двумя новыми режимами звучания Dynaudio: «Простой и неторопливый» и «Теплый и нежный». В гарнитуре реализована поддержка кодека LHDC, что позволяет прослушивать музыку в качестве Hi-Fi. Кроме того, аксессуар оснащен модулем Bluetooth 5.2 с минимальным уровнем задержки в 94 миллисекунды.


Фото: ixbt.com

Наушники поддерживают три режима активного шумоподавления: интенсивный, умеренный и «прозрачный», который пригодится при разговоре или во время прогулки на улице. В числе других особенностей аксессуара – поддержка беспроводной зарядки Qi, автономность до 25 часов с учетом подзарядки от кейса и защита корпуса по стандарту IP54.

Стоимость OPPO Enco X — $154, в продажу новинка поступит 19 марта.

По материалам iTechua
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Технологии&Авто
Смотри также
Весь рынок:Технологии&Авто
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.