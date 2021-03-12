OPPO представила новые TWS наушники с рекордной автономностью

Компания OPPO представила обновленную версию флагманских TWS-наушников Enco X. Фишками модели с приставкой Blues Edition стали «бонусные» режимы эквалайзера и оригинальная окраска корпуса. При этом гарнитура сохранила все ключевые функции предшественника, включая активное шумоподавление и хорошую автономность.

OPPO Enco X Blues Edition в синем цветовом исполнении обзавелись двумя новыми режимами звучания Dynaudio: «Простой и неторопливый» и «Теплый и нежный». В гарнитуре реализована поддержка кодека LHDC, что позволяет прослушивать музыку в качестве Hi-Fi. Кроме того, аксессуар оснащен модулем Bluetooth 5.2 с минимальным уровнем задержки в 94 миллисекунды.



Фото: ixbt.com

Наушники поддерживают три режима активного шумоподавления: интенсивный, умеренный и «прозрачный», который пригодится при разговоре или во время прогулки на улице. В числе других особенностей аксессуара – поддержка беспроводной зарядки Qi, автономность до 25 часов с учетом подзарядки от кейса и защита корпуса по стандарту IP54.

Стоимость OPPO Enco X — $154, в продажу новинка поступит 19 марта.