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Денежная компенсация вместо дней отпуска: когда можно получить

Денежная компенсация вместо дней отпуска: когда можно получить

О выплате компенсации за неиспользованные дни ежегодного отпуска сообщили в ГУ Гоструда в Днепропетровской области.

При желании работника после использования им за рабочий год, за который предоставляют ежегодный отпуск, 24 к. дн. этого отпуска, за остальные дни неиспользованного ежегодного отпуска за этот же рабочий год ему могут выплатить денежную компенсацию.

Пример. Если продолжительность ежегодного отпуска работника 31 к. дн. (24 к. дн. — ежегодный основной отпуск и 7 к. дн. — ежегодный дополнительный отпуск за ненормированный рабочий день), тогда при использовании работником за соответствующий рабочий год 24 к. дн. за 7 к. дн. можно получить денежную компенсацию.

Из этого следует, что за определенный рабочий год работнику предоставляют 24 к. дн. ежегодного отпуска, и только за оставшиеся дни ежегодного отпуска, которые положены работнику за тот же рабочий год, ему допустимо выплатить денежную компенсацию.

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Работник имеет право на ежегодный основной отпуск продолжительностью 24 к. дн.. Если он не воспользовался этой отпуском за 2016-2017 и 2017-2018 рабочие годы и желает взять 24 к. дн. ежегодного основного отпуска за 2016-2017 рабочий год, а за 24 к. дн. ежегодного основного отпуска за 2017-2018 рабочий год получить денежную компенсацию без увольнения, то такая комбинация недопустима.

Таким образом, для целей получения денежной компенсации без увольнения суммирование продолжительности ежегодного отпуска за разные рабочие годы недопустимо. В таком случае работнику не может быть выплачена денежная компенсация, поскольку работник не увольняется и его ежегодный отпуск составляет только 24 календарных дня, а остальные 24 дня не являются дополнительными днями отпуска, а являются также основным отпуском за другой рабочий год.

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По материалам Finance.UA
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