Межбанк: «погоду» на рынке сделают поведение и задачи крупных игроков

Пятница на межбанке пройдет в два этапа.

В первой половине дня и сразу после обеда клиенты будут активно закрывать все свои валютные операции, которые не успели завершить за эту короткую рабочую неделю.

Во второй части сессии (где-то после 15 часов) на рынке останутся лишь спекулянты, которые захотят «погонять» курс на мелких сделках в надежде заработать на запоздавших покупателях.

Не особо они смогут заработать сегодня и на евро, так как все новости по решению ЕЦБ о сохранении нулевой ставки и дальнейшей пресс-конференции Кристин Лагард уже отыграли своё и основная коррекция по паре евро/доллар в ответ на эти решения ЕЦБ уже произошла.

В основном курсовую «погоду» на межбанке сделают поведение и задачи крупных игроков, а противостояние курсовых интересов ведущих покупателей и продавцов валюты сегодня продолжится. Но в целом сработает фактор завершения недели и значительных курсовых потрясений на торгах не произойдет.

По прогнозам Finance.ua, объем операций в эту пятницу на межбанке будет находиться в пределах до $ 145−160 млн при совершении до 420−480 сделок. Вряд ли на торгах сегодня мы увидим и Нацбанк. Пока регулятору абсолютно нечего особо то и сглаживать, рынок сам находит компромисс по курсу и закрывает необходимые объемы.

Котировки межбанка, по прогнозам Finance.ua, 12 марта будут в пределах:

доллар — коридор 27,60−27,82 грн,

евро — коридор 32,90−33,25 грн.

На наличном рынке ценники в обменниках финкомпаний и банков будут находиться в пределах:

Доллар: коридор покупок и продаж 27,50−27,90 грн при спреде в обменниках финкомпаний в пределах 15−20 коп, а в кассах банков — до 25 коп.

Евро: в банках коридор 32,80−33,40 грн при спреде до 30 коп, а в обменниках финкомпаний — в пределах значительно более узкого коридора 32,95−33,25 грн при спреде до 20−25 коп.

Курс доллара на Межбанке — график:



Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:

доллар США — 27,37/ 27,75

евро — 33,10 / 33,12

Курсы валют на Межбанке

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