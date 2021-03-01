Межбанк: «погоду» на рынке сделают поведение и задачи крупных игроков

Пятница на межбанке пройдет в два этапа.
В первой половине дня и сразу после обеда клиенты будут активно закрывать все свои валютные операции, которые не успели завершить за эту короткую рабочую неделю.
Во второй части сессии (где-то после 15 часов) на рынке останутся лишь спекулянты, которые захотят «погонять» курс на мелких сделках в надежде заработать на запоздавших покупателях.
Не особо они смогут заработать сегодня и на евро, так как все новости по решению ЕЦБ о сохранении нулевой ставки и дальнейшей пресс-конференции Кристин Лагард уже отыграли своё и основная коррекция по паре евро/доллар в ответ на эти решения ЕЦБ уже произошла.
В основном курсовую «погоду» на межбанке сделают поведение и задачи крупных игроков, а противостояние курсовых интересов ведущих покупателей и продавцов валюты сегодня продолжится. Но в целом сработает фактор завершения недели и значительных курсовых потрясений на торгах не произойдет.
По прогнозам Finance.ua, объем операций в эту пятницу на межбанке будет находиться в пределах до $ 145−160 млн при совершении до 420−480 сделок. Вряд ли на торгах сегодня мы увидим и Нацбанк. Пока регулятору абсолютно нечего особо то и сглаживать, рынок сам находит компромисс по курсу и закрывает необходимые объемы.
Котировки межбанка, по прогнозам Finance.ua, 12 марта будут в пределах:
На наличном рынке ценники в обменниках финкомпаний и банков будут находиться в пределах:
Курс доллара на Межбанке — график:
Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:
доллар США — 27,37/ 27,75
евро — 33,10 / 33,12
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