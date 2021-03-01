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SkyUp откроет рейсы в Стамбул еще из двух украинских городов

SkyUp откроет рейсы в Стамбул еще из двух украинских городов

В мае расширяем нашу полетную программу в Стамбул. К рейсам SkyUp из Киева, Львова и Одессы добавляются рейсы из Запорожья и Харькова.

Об этом говорится на сайте компании.

Удобное расписание полетов подходит как для короткого отпуска на 2−3 дня без отрыва от своих дел, так и для полноценного отдыха.

По маршруту Запорожье — Стамбул — Запорожье будем летать три раза в неделю: по вторникам, пятницам и воскресеньям. Первый рейс состоится 28 мая.

По маршруту Харьков — Стамбул — Харьков будем летать также три раза в неделю: по вторникам, четвергам и воскресеньям. Первый рейс состоится 29 апреля.

Билеты уже доступны:

  • Запорожье — Стамбул от 1272 грн без багажа.
  • Харьков — Стамбул от 1286 грн без багажа.

Справка Finance.ua:

  • Украинский лоукостер SkyUp Airlines с 30 марта 2021 года начнет выполнять полеты из Киева в столицу Сербии Белград.

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По материалам Finance.UA
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