SkyUp откроет рейсы в Стамбул еще из двух украинских городов

В мае расширяем нашу полетную программу в Стамбул. К рейсам SkyUp из Киева, Львова и Одессы добавляются рейсы из Запорожья и Харькова.
Об этом говорится на сайте компании.
Удобное расписание полетов подходит как для короткого отпуска на 2−3 дня без отрыва от своих дел, так и для полноценного отдыха.
По маршруту Запорожье — Стамбул — Запорожье будем летать три раза в неделю: по вторникам, пятницам и воскресеньям. Первый рейс состоится 28 мая.
По маршруту Харьков — Стамбул — Харьков будем летать также три раза в неделю: по вторникам, четвергам и воскресеньям. Первый рейс состоится 29 апреля.
Билеты уже доступны:
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