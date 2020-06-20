0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 67 0

Банки, МФО, страховые: как защитить свои права в финучреждениях (инфографика)

Банки, МФО, страховые: как защитить свои права в финучреждениях (инфографика)

Все мы – потребители, независимо от возраста, пола, статуса или должности. Ежедневно мы включаем свет и воду, звоним коллегам или родным, ездим на общественном транспорте, пользуемся услугами на автозаправочных станциях, в магазинах и банках. Получая услугу, мы платим за нее средства, поэтому за свои деньги каждый потребитель имеет право получать только качественные товары и услуги.

Ежегодно 15 марта отмечается Всемирный день защиты прав потребителей – прекрасная возможность, чтобы предостеречь всех украинцев быть бдительными и осмотрительными. Finance.ua подготовил памятку о том, на что имеют право потребители финансовых услуг и на что могут рассчитывать в случае их нарушения.

Немного истории. Защита прав потребителей имеет свою историю. Например, еще в IV веке до н.э. в древнем Херсонесе надзиратели на рынках следили за торговлей и защищали права покупателей. С 1936 активно стали возникать союзы потребителей: сначала в Соединенных Штатах Америки, затем – во Франции, Германии, Великобритании и Канаде.

Знаковой датой, закрепившейся в международных календарях, стало 15 марта 1962. Именно в этот день президент США Джон Кеннеди, выступая с обращением к Конгрессу и объединениям потребителей, впервые провозгласил четыре основных права потребителя:

  • право на безопасность;
  • право на получение информации;
  • право на выбор;
  • право быть выслушанным.

С тех пор страны одна за другой начали признавать права потребителей и закреплять их на законодательном уровне. В 1991 году Украина первой из стран постсоветского пространства приняла Закон «О защите прав потребителей».

Как защищать свои права в финучреждениях? Лучшим вариантом, конечно, будет предотвратить нарушение своих прав. Вот несколько советов от регулятора, которые помогут сыграть на опережение:

  • всегда выясняйте все условия получения финансовой услуги (кредита, депозита, платежной карты и т.п.);
  • попросите исчерпывающую консультацию о продукте от работника финучреждения;
  • сравните предложения нескольких финансовых учреждений;
  • и едва ли не главный совет – детально изучите условия договора до подписания. То есть сначала внимательно читайте договор, а потом подписывайте.

Однако стоит помнить, что кроме прав всегда есть еще и обязанности. В частности, потребители банковских услуг должны выполнять условия договора с финансовым учреждением и платить по кредиту вовремя.

Банки. Банк может предлагать дополнительные услуги своим клиентам, но не может навязывать такие услуги и соответственно ограничивать их в определенных действиях из-за несогласия приобрести ту или иную услугу.

Например, не обязательно оформлять:

  • страховку при обмене валюты, открытии счета, переводе средств, оформлении потребительского кредита;
  • кредитную карту при оформлении зарплатной карты.

МФО. Беря микрокредит, или так называемый кредит до зарплаты, обращайте внимание на:

  • официальную регистрацию учреждения (проверьте информацию о выбранной компании через систему Национального банка. Если не нашли информацию о компании, не пользуйтесь ее услугами);
  • полную процентную ставку (чаще всего 1-2%, которые показывают в рекламе, – это стоимость за один день пользования, поэтому ставка за месяц может достигать 60%);
  • график платежей (узнайте, когда платить по кредиту);

Что делать, если донимают коллекторы?

  • штрафы в случае просрочки (даже несколько дней просрочки могут стоить клиенту значительную сумму);
  • условия договора (внимательно почитайте договор, а потом подписывайте. В нем могут быть указаны особые условия начисления процентов и дополнительные услуги).

Важно! Штраф и пеня по микрокредитам не может превышать двойной суммы кредита. Однако это касается только тех кредитов, которые были оформлены после 8 января 2021 года, после вступления в силу закона, устанавливающего максимальный предел штрафов и пени.

Страховые компании. Если вовремя заключить договор страхования, страховая компания финансово поможет в случае наступления страхового случая. Но и здесь есть свои нюансы:

  • Франшиза – непокрытый убыток. Франшиза – это часть расходов, которая не выплачивается страховой компанией. Размер франшизы определен условиями договора страхования. Кстати, на Finance.ua есть интересный материал о тонкостях страхового полиса;
  • ОСАГО – это защита собственной ответственности на дороге. Автогражданка – обязательный вид страхования, условия которого регламентируются законодательством Украины. Цель автогражданки – защита имущества, жизни, здоровья пострадавших в результате ДТП. Однако следует знать, что автогражданка не покрывает расходы виновника;

Когда страховая компания может потребовать у вас деньги

  • Отказ в выплате страхового возмещения. Причиной отказа в проведении страхового возмещения, в частности, является нарушение страхователем/потерпевшим лицом условий договора. Самой распространенной причиной отказа является нарушение потерпевшим лицом сроков подачи заявления о выплате страхового возмещения;
  • Туристический договор страхования может содержать разные страховые риски (от страхования медицинских расходов за рубежом до финансовых потерь в случае отмены поездки). Поэтому перед оформлением туристического договора страхования следует четко определиться с необходимыми условиями страхования, которые обеспечат беззаботный отдых.

Если потребитель считает, что банк, МФО или страховая компания нарушили его права – стоит написать обращение непосредственно руководителю учреждения. Некоторые нарушения прав можно легко решить на этом уровне. Если руководство и работники организации не реагируют на жалобу, следует обращаться в Национальный банк Украины.

Как можно обратиться в НБУ:

  • Написать в чат-бот – НБУ Контактный центр в Viber или Telegram;
  • позвонить в контакт-центр – 0 800 505 240;
По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Все, что мы знаем про:НБУ
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.