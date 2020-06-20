Банки, МФО, страховые: как защитить свои права в финучреждениях (инфографика)

Все мы – потребители, независимо от возраста, пола, статуса или должности. Ежедневно мы включаем свет и воду, звоним коллегам или родным, ездим на общественном транспорте, пользуемся услугами на автозаправочных станциях, в магазинах и банках. Получая услугу, мы платим за нее средства, поэтому за свои деньги каждый потребитель имеет право получать только качественные товары и услуги.

Ежегодно 15 марта отмечается Всемирный день защиты прав потребителей – прекрасная возможность, чтобы предостеречь всех украинцев быть бдительными и осмотрительными. Finance.ua подготовил памятку о том, на что имеют право потребители финансовых услуг и на что могут рассчитывать в случае их нарушения.

Немного истории. Защита прав потребителей имеет свою историю. Например, еще в IV веке до н.э. в древнем Херсонесе надзиратели на рынках следили за торговлей и защищали права покупателей. С 1936 активно стали возникать союзы потребителей: сначала в Соединенных Штатах Америки, затем – во Франции, Германии, Великобритании и Канаде.

Знаковой датой, закрепившейся в международных календарях, стало 15 марта 1962. Именно в этот день президент США Джон Кеннеди, выступая с обращением к Конгрессу и объединениям потребителей, впервые провозгласил четыре основных права потребителя:

право на безопасность;

право на получение информации;

право на выбор;

право быть выслушанным.

С тех пор страны одна за другой начали признавать права потребителей и закреплять их на законодательном уровне. В 1991 году Украина первой из стран постсоветского пространства приняла Закон «О защите прав потребителей».

Как защищать свои права в финучреждениях? Лучшим вариантом, конечно, будет предотвратить нарушение своих прав. Вот несколько советов от регулятора, которые помогут сыграть на опережение:

всегда выясняйте все условия получения финансовой услуги (кредита, депозита, платежной карты и т.п.);

попросите исчерпывающую консультацию о продукте от работника финучреждения;

сравните предложения нескольких финансовых учреждений;

и едва ли не главный совет – детально изучите условия договора до подписания. То есть сначала внимательно читайте договор, а потом подписывайте.

Однако стоит помнить, что кроме прав всегда есть еще и обязанности. В частности, потребители банковских услуг должны выполнять условия договора с финансовым учреждением и платить по кредиту вовремя.

Банки. Банк может предлагать дополнительные услуги своим клиентам, но не может навязывать такие услуги и соответственно ограничивать их в определенных действиях из-за несогласия приобрести ту или иную услугу.

Например, не обязательно оформлять:

страховку при обмене валюты, открытии счета, переводе средств, оформлении потребительского кредита;

кредитную карту при оформлении зарплатной карты.

МФО. Беря микрокредит, или так называемый кредит до зарплаты, обращайте внимание на:

официальную регистрацию учреждения (проверьте информацию о выбранной компании через систему Национального банка. Если не нашли информацию о компании, не пользуйтесь ее услугами);

полную процентную ставку (чаще всего 1-2%, которые показывают в рекламе, – это стоимость за один день пользования, поэтому ставка за месяц может достигать 60%);

график платежей (узнайте, когда платить по кредиту);

штрафы в случае просрочки (даже несколько дней просрочки могут стоить клиенту значительную сумму);

условия договора (внимательно почитайте договор, а потом подписывайте. В нем могут быть указаны особые условия начисления процентов и дополнительные услуги).

Важно! Штраф и пеня по микрокредитам не может превышать двойной суммы кредита. Однако это касается только тех кредитов, которые были оформлены после 8 января 2021 года, после вступления в силу закона, устанавливающего максимальный предел штрафов и пени.

Страховые компании. Если вовремя заключить договор страхования, страховая компания финансово поможет в случае наступления страхового случая. Но и здесь есть свои нюансы:

Франшиза – непокрытый убыток. Франшиза – это часть расходов, которая не выплачивается страховой компанией. Размер франшизы определен условиями договора страхования. Кстати, на Finance.ua есть интересный материал о тонкостях страхового полиса;

ОСАГО – это защита собственной ответственности на дороге. Автогражданка – обязательный вид страхования, условия которого регламентируются законодательством Украины. Цель автогражданки – защита имущества, жизни, здоровья пострадавших в результате ДТП . Однако следует знать, что автогражданка не покрывает расходы виновника;

Отказ в выплате страхового возмещения. Причиной отказа в проведении страхового возмещения, в частности, является нарушение страхователем/потерпевшим лицом условий договора. Самой распространенной причиной отказа является нарушение потерпевшим лицом сроков подачи заявления о выплате страхового возмещения;

Туристический договор страхования может содержать разные страховые риски (от страхования медицинских расходов за рубежом до финансовых потерь в случае отмены поездки). Поэтому перед оформлением туристического договора страхования следует четко определиться с необходимыми условиями страхования, которые обеспечат беззаботный отдых.

Если потребитель считает, что банк, МФО или страховая компания нарушили его права – стоит написать обращение непосредственно руководителю учреждения. Некоторые нарушения прав можно легко решить на этом уровне. Если руководство и работники организации не реагируют на жалобу, следует обращаться в Национальный банк Украины.

Как можно обратиться в НБУ:

Написать в чат-бот – НБУ Контактный центр в Viber или Telegram;

позвонить в контакт-центр – 0 800 505 240;