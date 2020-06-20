Банки, МФО, страховые: как защитить свои права в финучреждениях (инфографика)

Все мы – потребители, независимо от возраста, пола, статуса или должности. Ежедневно мы включаем свет и воду, звоним коллегам или родным, ездим на общественном транспорте, пользуемся услугами на автозаправочных станциях, в магазинах и банках. Получая услугу, мы платим за нее средства, поэтому за свои деньги каждый потребитель имеет право получать только качественные товары и услуги.
Ежегодно 15 марта отмечается Всемирный день защиты прав потребителей – прекрасная возможность, чтобы предостеречь всех украинцев быть бдительными и осмотрительными. Finance.ua подготовил памятку о том, на что имеют право потребители финансовых услуг и на что могут рассчитывать в случае их нарушения.
Немного истории. Защита прав потребителей имеет свою историю. Например, еще в IV веке до н.э. в древнем Херсонесе надзиратели на рынках следили за торговлей и защищали права покупателей. С 1936 активно стали возникать союзы потребителей: сначала в Соединенных Штатах Америки, затем – во Франции, Германии, Великобритании и Канаде.
Знаковой датой, закрепившейся в международных календарях, стало 15 марта 1962. Именно в этот день президент США Джон Кеннеди, выступая с обращением к Конгрессу и объединениям потребителей, впервые провозгласил четыре основных права потребителя:
С тех пор страны одна за другой начали признавать права потребителей и закреплять их на законодательном уровне. В 1991 году Украина первой из стран постсоветского пространства приняла Закон «О защите прав потребителей».
Как защищать свои права в финучреждениях? Лучшим вариантом, конечно, будет предотвратить нарушение своих прав. Вот несколько советов от регулятора, которые помогут сыграть на опережение:
Однако стоит помнить, что кроме прав всегда есть еще и обязанности. В частности, потребители банковских услуг должны выполнять условия договора с финансовым учреждением и платить по кредиту вовремя.
Банки. Банк может предлагать дополнительные услуги своим клиентам, но не может навязывать такие услуги и соответственно ограничивать их в определенных действиях из-за несогласия приобрести ту или иную услугу.
Например, не обязательно оформлять:
МФО. Беря микрокредит, или так называемый кредит до зарплаты, обращайте внимание на:
Важно! Штраф и пеня по микрокредитам не может превышать двойной суммы кредита. Однако это касается только тех кредитов, которые были оформлены после 8 января 2021 года, после вступления в силу закона, устанавливающего максимальный предел штрафов и пени.
Страховые компании. Если вовремя заключить договор страхования, страховая компания финансово поможет в случае наступления страхового случая. Но и здесь есть свои нюансы:
Если потребитель считает, что банк, МФО или страховая компания нарушили его права – стоит написать обращение непосредственно руководителю учреждения. Некоторые нарушения прав можно легко решить на этом уровне. Если руководство и работники организации не реагируют на жалобу, следует обращаться в Национальный банк Украины.
Как можно обратиться в НБУ:
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