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Пандемия ускорила внедрение систем искусственного интеллекта на предприятиях

Пандемия ускорила внедрение систем искусственного интеллекта на предприятиях

Пандемия ускорила развертывание систем на базе искусственного интеллекта (ИИ) в различных областях, согласно исследованию аудиторской компании KPMG.

В опросе приняли участие 950 топ-менеджеров компаний с доходом более $1 млрд. Согласно исследованию, ИИ-алгоритмы используются в промышленности, финансовом секторе, технологиях, розничной торговле, науках о жизни, здравоохранении и государственном управлении.

Все респонденты назвали пандемию фактором, способствовавшим более широкому внедрению ИИ в прошлом году, хотя ее степень варьировалась в зависимости от индустрии.

Многие отметили, что ИИ развивается слишком быстро. Подавляющее большинство опрошенных согласились с тем, что правительства должны регулировать применение технологии.

По словам директора KPMG по ИИ Трейси Гушер, организации становятся все более искусными в успешном развертывании ИИ. Она уверена, что в ближайшее время многие из существующих систем начнут давать неоптимальные выводы из-за отсутствия механизмов управления и обнаружения потенциальных предвзятостей в моделях, которые могут существенно повлиять на конечный результат.

Несмотря на эти и другие проблемы, инвестиции в ИИ рассматривают как защиту от следующего непредвиденного кризиса, считает Гушер. Искусственный интеллект даже сам будет помогать инвесторам принимать подобные решения.

Как считают эксперты Gartner, к 2025 году 75% решений о венчурных инвестициях на раннем этапе будет приниматься исходя из прогнозов ИИ. Другими словами, алгоритмы сами определят, подходит ли компания вообще к оценке со стороны человека, уменьшая важность презентаций и финансовых показателей.

По словам старшего директора по исследованиям Gartner Патрика Стакенаса, возможности расширенной аналитики смещают стратегию венчурного инвестирования на ранней стадии от «интуиции» и принятия качественных решений к количественному процессу.

Венчурная компания Signalfire из Сан-Франциско уже использует проприетарную платформу Beacon для отслеживания результатов деятельности более 6 млн компаний. Она использует 10 млн источников данных, включая научные публикации, патентные реестры, открытые исходные коды, данные о продажах или социальные сети.

Компании, которые показывают более высокие результаты, помечаются на панели инструментов, что предположительно позволяет Signalfire распознать наиболее перспективные раньше, чем это делают традиционные венчурные фирмы.

По материалам Forklog
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