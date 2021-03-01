Пандемия ускорила внедрение систем искусственного интеллекта на предприятиях

Пандемия ускорила развертывание систем на базе искусственного интеллекта (ИИ) в различных областях, согласно исследованию аудиторской компании KPMG.

В опросе приняли участие 950 топ-менеджеров компаний с доходом более $1 млрд. Согласно исследованию, ИИ-алгоритмы используются в промышленности, финансовом секторе, технологиях, розничной торговле, науках о жизни, здравоохранении и государственном управлении.

Все респонденты назвали пандемию фактором, способствовавшим более широкому внедрению ИИ в прошлом году, хотя ее степень варьировалась в зависимости от индустрии.

Многие отметили, что ИИ развивается слишком быстро. Подавляющее большинство опрошенных согласились с тем, что правительства должны регулировать применение технологии.

По словам директора KPMG по ИИ Трейси Гушер, организации становятся все более искусными в успешном развертывании ИИ. Она уверена, что в ближайшее время многие из существующих систем начнут давать неоптимальные выводы из-за отсутствия механизмов управления и обнаружения потенциальных предвзятостей в моделях, которые могут существенно повлиять на конечный результат.

Несмотря на эти и другие проблемы, инвестиции в ИИ рассматривают как защиту от следующего непредвиденного кризиса, считает Гушер. Искусственный интеллект даже сам будет помогать инвесторам принимать подобные решения.

Как считают эксперты Gartner, к 2025 году 75% решений о венчурных инвестициях на раннем этапе будет приниматься исходя из прогнозов ИИ. Другими словами, алгоритмы сами определят, подходит ли компания вообще к оценке со стороны человека, уменьшая важность презентаций и финансовых показателей.

По словам старшего директора по исследованиям Gartner Патрика Стакенаса, возможности расширенной аналитики смещают стратегию венчурного инвестирования на ранней стадии от «интуиции» и принятия качественных решений к количественному процессу.

Венчурная компания Signalfire из Сан-Франциско уже использует проприетарную платформу Beacon для отслеживания результатов деятельности более 6 млн компаний. Она использует 10 млн источников данных, включая научные публикации, патентные реестры, открытые исходные коды, данные о продажах или социальные сети.

Компании, которые показывают более высокие результаты, помечаются на панели инструментов, что предположительно позволяет Signalfire распознать наиболее перспективные раньше, чем это делают традиционные венчурные фирмы.