Миллиарды в столичную казну: сколько налогов заплатили киевляне с начала 2021 года

В бюджет столицы Украины с начала года налогоплательщики перечислили 6 млрд 94 млн гривен налогов, сборов и обязательных платежей.

Об этом сообщила начальник Главного управления Государственной налоговой службы в г. Киеве Злата Лагутина.

Читайте также: Какие налоги не платят юрлица-единщики 3 группы

«Столичная казна в январе-феврале 2021 года пополнилась на 6 миллиардов 94 миллиона гривен. Поступления превысили соответствующий показатель 2020 года на 14 % или на 755 миллионов гривен», – рассказала она.

По словам Златы Лагутиной, основными источниками формирования местного бюджета в январе-феврале 2021 года являются:

налог на доходы физических лиц – 2 миллиарда 693 миллиона гривен, что больше на 14 % или на 336 миллионов гривен, чем за январь-февраль 2020 года;

единый налог – 2 миллиарда 130 миллионов гривен, что больше на 16 % или на 295 миллионов гривен по сравнению с аналогичным периодом 2020 года;

земельный налог и арендная плата – 689 миллионов гривен, что больше на 7 % или на 45 миллионов гривен, чем за январь – февраль 2020 года;

налог на недвижимое имущество, отличное от земельного участка – 292 миллиона гривен, что больше на 30 % или на 67 миллионов гривен по сравнению с аналогичным периодом прошлого года;

акцизный налог с реализации субъектами хозяйствования розничной торговли подакцизных товаров – 127 миллионов гривен, что больше на 51 % или на 43 миллиона гривен, чем в январе-феврале 2020 года.

Реклама

Также с начала 2021 года поступило 7 миллиардов 956 миллионов гривен единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование, что на 10 % или на 721 миллион гривен больше, чем в январе-феврале 2020 года.