Миллиарды в столичную казну: сколько налогов заплатили киевляне с начала 2021 года

В бюджет столицы Украины с начала года налогоплательщики перечислили 6 млрд 94 млн гривен налогов, сборов и обязательных платежей.
Об этом сообщила начальник Главного управления Государственной налоговой службы в г. Киеве Злата Лагутина.
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«Столичная казна в январе-феврале 2021 года пополнилась на 6 миллиардов 94 миллиона гривен. Поступления превысили соответствующий показатель 2020 года на 14 % или на 755 миллионов гривен», – рассказала она.
По словам Златы Лагутиной, основными источниками формирования местного бюджета в январе-феврале 2021 года являются:
Также с начала 2021 года поступило 7 миллиардов 956 миллионов гривен единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование, что на 10 % или на 721 миллион гривен больше, чем в январе-феврале 2020 года.
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