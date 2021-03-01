Rolls-Royce завершил 2020 год с убытком более чем в $5,5 млрд

Британский производитель двигателей Rolls-Royce понес в 2020 году худшие, чем ожидалось, убытки – 4 млрд фунтов ($5,6 млрд).
Как сообщает Reuters, на это повлияла остановка полетов авиакомпаний, вызванная COVID-19.
Бизнес-модель Rolls-Royce основывается на том, что с авиакомпаний взимается плата за количество часов, в течение которых летают их двигатели. Учитывая это, в прошлом году компания недополучила большую часть доходов, когда из-за пандемии остановились полеты. В 2020 году производитель обеспечил в общей сложности 7,3 млрд фунтов заемного и собственного капитала, чтобы помочь своему бизнесу выжить.
Потери наличности в прошлом году в размере 4,2 млрд фунтов совпали с ожиданиями аналитиков. Rolls-Royce спрогнозировала, что в этом году этот показатель сократится до 2 млрд фунтов на фоне ожидания роста путешествий во втором полугодии 2021 года.
Исходя из базовой суммы до вычета налогов, Rolls-Royce сообщила об убытке в 4 млрд фунтов, что хуже прогнозов аналитиков в размере 3,1 млрд фунтов.
Взяв в прошлом году 5,3 млрд фунтов в долг, производитель планирует восстановить свой баланс за счет продажи активов на 2 млрд фунтов, большая часть которых будет принадлежать испанскому ITP.
«Наш запланированный продажа ITP Aero успешно продвигается, поскольку ведутся переговоры с рядом потенциальных покупателей», – рассказали в компании.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Tesla строит в Техасе мощную систему хранения энергииВчера, 00:20 - 901 9
Мотор Сич вернут в собственность государства - ДаниловВчера, 17:45 - 390 3
Где в Украине платят самые высокие зарплатыВчера, 14:06 - 1474 3
Банки увеличили вдвое выдачу ипотечных кредитов: где берут больше всего (инфографика)Вчера, 17:02 - 1090 2
Разоблачена масштабная схема с топливом - СБУВчера, 19:26 - 458 2
Сколько стоят квартиры в новостройках Киева возле станций метро (инфографика)Вчера, 09:00 - 3890 1
Налог на жилье придется заплатить: что грозит неплательщикамВчера, 20:01 - 2025
Банкиры рассказали, кому выдают ипотекуВчера, 13:02 - 1917
Где в Украине платят самые высокие зарплатыВчера, 14:06 - 1474 3
Межбанк: куда пойдет курс доллара и евро сегодняВчера, 11:20 - 1457
Во Львове Робот Da Vinci впервые прооперировал ребенка01.03.2021, 11:45 - 1058 1
Украинские ученые запатентовали уникальный сверхчувствительный тест на COVID-1926.02.2021, 15:10 - 1633
Ученым США удалось поднять в воздухе предмет с помощью света23.02.2021, 12:57 - 3034 1
Украинцы разработали первый в мире военный электромобиль-амфибию (видео)22.02.2021, 11:44 - 2590 11
Во Франции создали маску, убивающую коронавирус21.02.2021, 12:10 - 2319 6