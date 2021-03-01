Rolls-Royce завершил 2020 год с убытком более чем в $5,5 млрд

Британский производитель двигателей Rolls-Royce понес в 2020 году худшие, чем ожидалось, убытки – 4 млрд фунтов ($5,6 млрд).

Как сообщает Reuters, на это повлияла остановка полетов авиакомпаний, вызванная COVID-19.

Бизнес-модель Rolls-Royce основывается на том, что с авиакомпаний взимается плата за количество часов, в течение которых летают их двигатели. Учитывая это, в прошлом году компания недополучила большую часть доходов, когда из-за пандемии остановились полеты. В 2020 году производитель обеспечил в общей сложности 7,3 млрд фунтов заемного и собственного капитала, чтобы помочь своему бизнесу выжить.

Потери наличности в прошлом году в размере 4,2 млрд фунтов совпали с ожиданиями аналитиков. Rolls-Royce спрогнозировала, что в этом году этот показатель сократится до 2 млрд фунтов на фоне ожидания роста путешествий во втором полугодии 2021 года.

Исходя из базовой суммы до вычета налогов, Rolls-Royce сообщила об убытке в 4 млрд фунтов, что хуже прогнозов аналитиков в размере 3,1 млрд фунтов.

Взяв в прошлом году 5,3 млрд фунтов в долг, производитель планирует восстановить свой баланс за счет продажи активов на 2 млрд фунтов, большая часть которых будет принадлежать испанскому ITP.

«Наш запланированный продажа ITP Aero успешно продвигается, поскольку ведутся переговоры с рядом потенциальных покупателей», – рассказали в компании.