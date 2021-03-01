Свыше 70% проданных в 2021 году смартфонов будут наделены функциями ИИ

Компания Strategy Analytics опубликовала отчёт, который раскрывает глубину проникновения элементов искусственного интеллекта в современные смартфоны. По данным компании, свыше 70 % проданных в текущем году смартфонов будут наделены теми или иными встроенными опциями искусственного интеллекта, пишет toneto.net.

К элементам искусственного интеллекта в смартфонах специалисты Strategy Analytics относят специализированные аппаратные решения или программные средства с возможностью машинного обучения. Это могут быть как ИИ-сопроцессоры или ускорители, подобно Apple Neural Engine или распределённая программная среда, такая как Qualcomm Neural Processing Engine (NPE). В любом случае речь идёт об обработке данных на смартфоне с минимальными пересылками в облака или вовсе без связи с удалёнными вычислительными ресурсами.

Наиболее яркими представителями ИИ-платформ на смартфонах специалисты называют голосовых ассистентов. Так, лидирует в этой области решение Google Assistant, которое в 2021 году будет установлено на 60 % смартфонов. На втором месте по популярности расположен виртуальный помощник Siri компании Apple. В целом голосовые помощники будут установлены на 80 % проданных в 2021 году смартфонов, а в 2025 году они будут присутствовать на 97 % мобильных устройств.