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НБУ тестирует переход Системы электронных платежей на круглосуточный режим

НБУ тестирует переход Системы электронных платежей на круглосуточный режим

Система электронных платежей НБУ (СЭП) готовится к переходу на круглосуточный режим работы и международный стандарт ISO 20 022.

Об этом шла речь во время онлайн-встречи представителей НБУ и руководителей банков, сообщает пресс-служба НБУ.

Как сообщается, уже с 1 апреля запланирован запуск тестового стенда СЭП нового поколения. Банки получат первые форматы кредитового перевода на базе ISO 20 022 для практической отработки и реализации.

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«Мы ждем от банков Украины активного привлечения к тестированию взаимодействия с осовремененной версией СЭП. Мы абсолютно открыты и готовы совместно со всеми участниками рынка работать над тем, чтобы модернизация платежного рынка проходила комфортно и удобно для банков и их клиентов», — прокомментировал заместитель главы НБУ Алексей Шабан.

Также банкиры обсудили вопросы возможности обработки и хранения данных банками в облачных сервисах.

«Мы очень одобрительно относимся к использованию новых технологий в банковской системе. Ведь развитие инноваций повышает качество обслуживания клиентов и эффективность банковских процессов», — отметил заместитель главы Национального банка.

Ожидается, что с принятием профильного законодательства Национальный банк получит законодательное право на регулирование использования облачных сервисов в деятельности банков Украины.

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По материалам Finance.UA
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