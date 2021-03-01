НБУ тестирует переход Системы электронных платежей на круглосуточный режим

Система электронных платежей НБУ (СЭП) готовится к переходу на круглосуточный режим работы и международный стандарт ISO 20 022.
Об этом шла речь во время онлайн-встречи представителей НБУ и руководителей банков, сообщает пресс-служба НБУ.
Как сообщается, уже с 1 апреля запланирован запуск тестового стенда СЭП нового поколения. Банки получат первые форматы кредитового перевода на базе ISO 20 022 для практической отработки и реализации.
Читайте также: НБУ отменил плату за операции по выплатам СЭП
«Мы ждем от банков Украины активного привлечения к тестированию взаимодействия с осовремененной версией СЭП. Мы абсолютно открыты и готовы совместно со всеми участниками рынка работать над тем, чтобы модернизация платежного рынка проходила комфортно и удобно для банков и их клиентов», — прокомментировал заместитель главы НБУ Алексей Шабан.
Также банкиры обсудили вопросы возможности обработки и хранения данных банками в облачных сервисах.
«Мы очень одобрительно относимся к использованию новых технологий в банковской системе. Ведь развитие инноваций повышает качество обслуживания клиентов и эффективность банковских процессов», — отметил заместитель главы Национального банка.
Ожидается, что с принятием профильного законодательства Национальный банк получит законодательное право на регулирование использования облачных сервисов в деятельности банков Украины.
Читайте важные новости и советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr 🤫
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Новая почта повышает тарифыВчера, 19:20 - 3089 32
Сроки установки газовых счетчиков перенесли: сколько придется платитьВчера, 14:04 - 1880 8
Tesla строит в Техасе мощную систему хранения энергии17 ч. назад - 642 5
Где в Украине платят самые высокие зарплаты4 ч. назад - 1004 3
В Украине планируют урегулировать ситуацию с задолженностью за коммуналку - план ШмыгаляВчера, 09:00 - 1001 3
Прогноз курса валют: что будет с долларом в марте и начале апреляВчера, 19:02 - 3310
Сколько стоят квартиры в новостройках Киева возле станций метро (инфографика)9 ч. назад - 3218 1
Новая почта повышает тарифыВчера, 19:20 - 3089 32
Возобновление и прекращение договора аренды земли: все нюансы (видео)Вчера, 20:00 - 1839
Конкурент Xiaomi Mi Band от OPPO официально вышел на глобальном рынкеВчера, 22:47 - 1242
Во Львове Робот Da Vinci впервые прооперировал ребенка01.03.2021, 11:45 - 1032 1
Украинские ученые запатентовали уникальный сверхчувствительный тест на COVID-1926.02.2021, 15:10 - 1611
Ученым США удалось поднять в воздухе предмет с помощью света23.02.2021, 12:57 - 3000 1
Украинцы разработали первый в мире военный электромобиль-амфибию (видео)22.02.2021, 11:44 - 2561 11
Во Франции создали маску, убивающую коронавирус21.02.2021, 12:10 - 2295 6