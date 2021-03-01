УЗ продлевает ограничение продажи билетов в «красных зонах»

В «Укрзализныце» заявили, что ограничения продажи билетов, а также высадки и посадки пассажиров, следующих из/в Ивано-Франковскую, Черновицкую, Житомирскую и Закарпатскую области, будут действовать до 19 марта включительно.
Об этом сообщает пресс-служба УЗ.
Отмечается, что ограничения отменят по факту официального выхода регионов из статуса «красных зон» согласно решению Минздрава.
В УЗ добавили, что готовы к назначению специальных рейсов по представлению облгосадминистраций для безопасной транспортировки людей с соблюдением всех карантинных требований.
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