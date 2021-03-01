УЗ продлевает ограничение продажи билетов в «красных зонах»

В «Укрзализныце» заявили, что ограничения продажи билетов, а также высадки и посадки пассажиров, следующих из/в Ивано-Франковскую, Черновицкую, Житомирскую и Закарпатскую области, будут действовать до 19 марта включительно.

Об этом сообщает пресс-служба УЗ.

Отмечается, что ограничения отменят по факту официального выхода регионов из статуса «красных зон» согласно решению Минздрава.

В УЗ добавили, что готовы к назначению специальных рейсов по представлению облгосадминистраций для безопасной транспортировки людей с соблюдением всех карантинных требований.