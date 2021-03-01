0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 143 0

Налоговый режим Дія.Сity будет действовать для семи видов деятельности - Федоров

Налоговый режим Дія.Сity будет действовать для семи видов деятельности - Федоров

Специальный правовой и экономический режим Дія.Сity будет применяться для семи квалифицированных видов деятельности, связанных с ІТ-сферой и креативными индустриями.

Об этом сказал вице-премьер-министр — министр цифровой трансформации Михаил Федоров во время Всеукраинского форума «Украина 30. Культура. Медиа. Туризм».

Читайте также: В Минцифры рассказали, что изменили в законопроекте про Дія.City

«Если посмотреть, какие направления бизнеса подходят к Дія.City, к версии 1.0 этой виртуальной страны, то в первую очередь это разработчики, аутсорсинговые компании, продуктовые компании, стартапы», — рассказал Федоров.

Он добавил, что также резидентами Дія.City смогут стать R&D центры (научно-исследовательские центры в области ІТ и телекоммуникаций, компании, поставляющие услуги, связанные с оборотом виртуальных активов, и компании, связанные с киберспортом.

Федоров напомнил, что Дія.City — это проект, который предполагает создание специального правового и экономического режима в Украине для сферы ІТ. В частности, в рамках Дія.City будет введен специальный режим налогообложения:

  • 5% налога на доходы физлиц,
  • 1,5% военный сбор,
  • 1,5% ЕСВ,
  • 9% налог на выведенный капитал.

По словам вице-премьера, такая налоговая система будет побуждать компании официально трудоустраивать работников. Он отметил, что в рамках Дія.City также будет введен механизм gig-контрактов — краткосрочных трудовых договоров, который значительно упростит процесс трудоустройства. Кроме этого в проект будут интегрированы элементы английского права.

Глава Минцифры подчеркнул, что законопроект о создании Дія.City предусматривает введение механизмов защиты ІТ-компаний от несанкционированных проверок правоохранительными органами и остановки работы компаний вследствие таких действий. «Просто так „закошмарить“ любую компанию уже ни у кого не получится», — подчеркнул Федоров.

По материалам УКРИНФОРМ
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.