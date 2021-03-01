Налоговый режим Дія.Сity будет действовать для семи видов деятельности - Федоров

Специальный правовой и экономический режим Дія.Сity будет применяться для семи квалифицированных видов деятельности, связанных с ІТ-сферой и креативными индустриями.

Об этом сказал вице-премьер-министр — министр цифровой трансформации Михаил Федоров во время Всеукраинского форума «Украина 30. Культура. Медиа. Туризм».

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«Если посмотреть, какие направления бизнеса подходят к Дія.City, к версии 1.0 этой виртуальной страны, то в первую очередь это разработчики, аутсорсинговые компании, продуктовые компании, стартапы», — рассказал Федоров.

Он добавил, что также резидентами Дія.City смогут стать R&D центры (научно-исследовательские центры в области ІТ и телекоммуникаций, компании, поставляющие услуги, связанные с оборотом виртуальных активов, и компании, связанные с киберспортом.

Федоров напомнил, что Дія.City — это проект, который предполагает создание специального правового и экономического режима в Украине для сферы ІТ. В частности, в рамках Дія.City будет введен специальный режим налогообложения:

5% налога на доходы физлиц,

1,5% военный сбор,

1,5% ЕСВ ,

, 9% налог на выведенный капитал.

По словам вице-премьера, такая налоговая система будет побуждать компании официально трудоустраивать работников. Он отметил, что в рамках Дія.City также будет введен механизм gig-контрактов — краткосрочных трудовых договоров, который значительно упростит процесс трудоустройства. Кроме этого в проект будут интегрированы элементы английского права.

Глава Минцифры подчеркнул, что законопроект о создании Дія.City предусматривает введение механизмов защиты ІТ-компаний от несанкционированных проверок правоохранительными органами и остановки работы компаний вследствие таких действий. «Просто так „закошмарить“ любую компанию уже ни у кого не получится», — подчеркнул Федоров.