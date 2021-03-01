Как возместить часть затрат при установке ГБО

Налогоплательщик имеет право включить в налоговую скидку расходы в виде суммы средств, уплаченных им в связи с переоборудованием транспортного средства, с использованием в виде топлива моторного смесевого, биоэтанола, биодизеля, сжатого или сжиженного газа, других видов биотоплива.
Об этом сообщили в Главном управлении ГНС в Ивано-Франковской области.
Что для этого необходимо:
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Основания для начисления налоговой скидки с указанием конкретных сумм отражаются налогоплательщиком в годовой налоговой декларации, которую необходимо подать в налоговую инспекцию по месту жительства (регистрации в паспорте) не позднее 31 декабря 2021 года.
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