Инфляция в феврале ускорилась до 7,5% в годовом измерении - Нацбанк

Потребительская инфляция в феврале 2021 года в годовом измерении ускорилась выше прогнозной траектории – до 7,5% (с 6,1% в январе).
Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
“В феврале 2021 года потребительская инфляция в годовом измерении ускорилась до 7,5% (с 6,1% в январе). В месячном измерении цены выросли на 1%”, – говорится в сообщении.
Отмечается, что фактическая потребительская инфляция ускорилась выше прогнозной траектории, опубликованной в Инфляционном отчете за январь 2021 года. Это прежде всего связано с более существенным, чем ожидалось, подорожанием отдельных продуктов питания и топлива. В то же время рост инфляции сдерживал введение предельной цены на природный газ.
Базовая инфляция ускорилась (до 5,6% г/г с 5% г/г в январе). Увеличились темпы роста цен на обработанные продовольственные товары (до 7,2% г/г). Весомым фактором ускорения цен в соответствующей группе товаров стал дальнейший перенос эффектов от более низких прошлогодних урожаев в Украине и в мире. В частности, продолжило стремительно дорожать подсолнечное масло, а также продукты его переработки (майонезы, маргарин и спреды).
Темпы подорожания непродовольственных товаров остались на уровне предыдущего месяца (2,6% г/г). С одной стороны, замедлилось повышение цен на фармацевтическую продукцию, автомобили, а также углубилось падение цен на товары для личного ухода, средства для чистки и игрушки. С другой – ускорился рост стоимости бытовой техники, мебели, ювелирных изделий и уменьшилось падение цен на домашний текстиль и электронику. Снижение цен на одежду и обувь замедлилось.
Незначительно ускорились темпы роста стоимости услуг (до 6,9% г/г). Усиление потребительского спроса и увеличение производственных затрат, в том числе на оплату труда, ускорили подорожание услуг заведений общественного питания, туристических, финансовых и медицинских услуг, а также аренды жилья и водительских курсов. В то же время замедлилось подорожание кабельного телевидения и интернета.
В Нацбанке отмечают, что в течение следующих месяцев инфляционное давление будет оставаться значительным. Это будет обусловливаться эффектами от более низких прошлогодних урожаев, подорожанием энергоресурсов, а также ростом потребительского спроса в условиях восстановления экономики.
Инфляция начнет замедляться во втором полугодии 2021 года благодаря поступлению нового урожая и исчерпанию эффекта низкой базы сравнения. Эти факторы с влиянием от повышения учетной ставки Национальным банком Украины постепенно развернут инфляционную динамику. Текущий прогноз Национального банка предусматривает возврат инфляции в целевой диапазон 5% ± 1 п. п. в первом полугодии 2022 года.
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