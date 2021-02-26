Новая почта повышает тарифы

С 20 марта начинают действовать обновленные тарифы Новой почты на услуги доставки и упаковки отправлений.
Об этом сообщает пресс-служба компании.
«Понимая всю сложность экономической ситуации, связанной с пандемией и карантинными ограничениями, Новая почта длительное время сознательно не повышала тарифы. Мы работали на пределе возможностей и помогали стране бороться с ковидом, покупая медицинское оборудование и средства защиты для больниц. Но мы вынуждены сделать незначительное повышение тарифов в связи с ростом цен на топливо, коммунальные услуги, инфляцией и тому подобное», — говорится в сообщении.
Что меняется:
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Полный перечень обновленных тарифов по ссылке.
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