Новая почта повышает тарифы

С 20 марта начинают действовать обновленные тарифы Новой почты на услуги доставки и упаковки отправлений.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

«Понимая всю сложность экономической ситуации, связанной с пандемией и карантинными ограничениями, Новая почта длительное время сознательно не повышала тарифы. Мы работали на пределе возможностей и помогали стране бороться с ковидом, покупая медицинское оборудование и средства защиты для больниц. Но мы вынуждены сделать незначительное повышение тарифов в связи с ростом цен на топливо, коммунальные услуги, инфляцией и тому подобное», — говорится в сообщении.

Что меняется:

отменяется дополнительная плата за ручную обработку при отправке посылок размером от 70 см по одной из сторон отправления при условии упаковки в соответствии с правилами упаковки Новой почты. Теперь такие посылки будут доставляться по базовому тарифу, главное — чтобы они были упакованы в коробку, гофрокартон или на плоскую основу;

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тариф на базовые услуги доставки повышается на 5 грн;

тариф на упаковку повышается на 1−6 грн.

Полный перечень обновленных тарифов по ссылке.

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