Конкурент Xiaomi Mi Band от OPPO официально вышел на глобальном рынке

Компания OPPO в рамках официальной презентации показала свой новый среднебюджетный модельный ряд смартфонов, в который вошли смартфоны OPPO F19 Pro и OPPO F19 Pro+. Кроме этого, компания презентовала свой умный фитнес-браслет OPPO Band Style.

Напомним, что ранее эта модель была доступна лишь для внутреннего рынка Китая. Сейчас она вышла на международном рынке и поступит в продажу уже 23 марта по цене 38 долларов для первых покупателей, а со временем она поднимется до 41 доллара.

За такую цену компания предлагает довольно неплохой перечень характеристик. OPPO Band Style оснащен 1.1-дюймовым дисплеем AMOLED, имеет защиту 5 АТМ и 12 спортивных режимов. За автономность отвечает аккумулятор объемом 100 мАч. В отличие от версии для Китая, международная не имеет поддержки NFC.

У браслета есть возможность отслеживать пульс и уровень насыщения крови кислородом SpO2. Автономность должна составлять до 12 дней. Модель поддерживает Android 6.0 и более новые версии ОС, а поддержка iOS и iPadOS появится уже в следующем месяце. Браслет может отображать прогноз погоды, музыкальный плеер, уведомления и многое другое.