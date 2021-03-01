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Стоит ли украинцам в этом году планировать путешествия в Европу — мнение эксперта

Стоит ли украинцам в этом году планировать путешествия в Европу — мнение эксперта

Украинским туристам не стоит рассчитывать на путешествия в Европу в этом году. Туристический рынок больше ориентируется на Турцию.

Вице-президент Украинской ассоциации туристических агентств Максим Дереза ​​отметил, что направление Турции может составить до 80−90% от общего потока отдыхающих.

«Туристический рынок Украины не ждет Европу в этом году, больше ориентируется на Турцию, которая может составить до 80−90% от общего потока туристов. Остальное — Болгария, Хорватия, Черногория, Египет, Грузия и т. д.», — отметил эксперт.

По его прогнозам, этот сезон все равно пройдет под знаком пандемии, и страны будут открывать свои границы очень осторожно и не для всех сразу.

«Те страны, которые уже сейчас открыты — вот на них и стоит рассчитывать, они уже работали в прошлом году, всплеска заражений не было, можно запускаться снова», — пояснил Дереза.

Однако многие авиакомпании уже активно продают билеты и в страны Западной Европы.

По материалам РБК-Украина
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