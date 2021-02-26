Суд обязал НАПК выплатить 7 млн грн экс-владельцу серверов Реестра деклараций

Хозяйственный суд Киева частично удовлетворил иск ООО «Алтаюр» к Национальному агентству по вопросам предотвращения коррупции (НАПК), обязав последнее уплатить компании около 7 млн ​​гривен.

Об этом сообщает НАПК.

«Хозяйственный суд Киева частично удовлетворил иск ООО «Алтаюр» к Национальному агентству по вопросам предотвращения коррупции (НАПК). Иск касался возврата оборудования, ранее использовавшегося для работы Реестра деклараций, и взыскании с НАПК средств по его аренде в размере 8 млн гривен. Суд рассмотрел дело и частично удовлетворил иск, обязав НАПК вернуть оборудование и взыскать из государственного бюджета около 7 млн ​​гривен», – говорится в сообщении.

НАПК планирует обжаловать решение суда в апелляционной инстанции. В агентстве отмечают, что стоимость оборудования в разные годы составляла до 3,2 млн гривен, поэтому взыскание в размере около 7 млн ​​гривен является необоснованным. Кроме того, в апреле 2020 г. Высший антикоррупционный суд (ВАКС) наложил на оборудование арест. Упомянутое имущество является доказательством по уголовному делу, а вынесенное Хозяйственным судом города Киева решение противоречит решению ВАКС.

Также в НАПК подчеркивают, что суд не учел представленный Специализированной антикоррупционной прокуратурой иск в интересах НАПК о признании договора, который был основанием возникновения спорных правоотношений, недействительным.

Напомним, ранее Хозяйственный суд Киева закрыл производство по одному иску ООО «Алтаюр» к НАПК и отказал в удовлетворении второго иска.

НАПК заявил, что планирует подать иск к владельцам серверов Реестра деклараций – ООО «Алтаюр» – для, в частности, возврата средств, переплаченных за аренду их оборудования. Глава НАПК Новиков, комментируя стоимость аренды оборудования, отметил, что есть очевидный факт растраты и присвоения бюджетных средств.

27 октября Конституционный Суд принял решение по представлению депутатов из фракции ОПЗЖ, отменив уголовную ответственность за недостоверное декларирование судей, чиновников и депутатов, а также лишил НАПК многих полномочий.

4 ноября из сообщений в СМИ стало известно, что ООО «Алтаюр», которое владеет серверами для реестра е-деклараций, якобы обратилось в Окружной админсуд Киева с требованием прекратить хранение деклараций. Адвокат «Алтаюра» ссылается на резонансное решение КС от 27 октября, который отменил статью закона, по которой Нацагентство по предупреждению коррупции обязано, среди прочего, хранить и обнародовать декларации.

НАПК арендовало серверы для реестра в ООО «Алтаюр» с 2017 года. В начале 2020 года Нацагентство не продлило договор с ООО, заподозрив в завышении цены аренды. Национальное антикоррупционное бюро начало расследование, а серверы впоследствии арестовали.

19 мая 2020 года «Алтаюр» выступило с заявлением об угрозах и давлении со стороны работников НАПК. Компания опровергла какие-либо нарушения законодательства в своих действиях. Компания «Алтаюр» предоставляла свои серверы и оборудование для функционирования реестра с момента его запуска.