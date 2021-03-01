Налоговая амнистия: что нужно и не нужно декларировать

Если Верховная Рада примет президентские законопроекты о «нулевой декларации» (или «налоговой амнистии»), украинцы смогут легализовать «черные» и «серые» доходы и имущество. Сайт «Сегодня» разобрался, о чем именно идет речь.

Декларированию подлежат: валютные ценности (кроме наличных); ценные бумаги; движимое и недвижимое имущество; части (паи) в имуществе юрлиц.

Можно не декларировать:

квартиру общей площадью до 120 кв. м;

жилой дом площадью до 240 кв. м;

нежилые строения коммерческого назначения общей площадью до 60 кв. м;

земельные участки, размер которых не превышает норм бесплатной передачи (для ведения личного сельского хозяйства — 2 га, для садоводчества — 12 соток, для строительства жилого дома — не более 25 соток в селах, 15 соток в поселках, 10 соток в городах, для гаража — не более 1 сотки);

одно транспортное средство личного некоммерческого пользования (кроме легкового автомобиля с объемом двигателя свыше 3000 куб. см и/или рыночной стоимостью свыше 375 минимальных зарплат, мотоцикла с рабочим объемом цилиндров более 80 куб. см, самолета, вертолета, яхты и катера);

другие активы суммой менее 400 тыс. грн.

Сколько платить? За эти объекты нужно будет платить специальный сбор (налог). Если предмет декларирования находится в Украине — это 5% его стоимости (кроме валютных ценностей на банковских счетах). Если за границей — 9% его стоимости.

За гособлигации, купленные в период с 1 января 2021 года до 20 июня 2022 года, но до подачи декларации, придется заплатить 2,5% их номинальной стоимости.

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