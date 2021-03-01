Налоговая амнистия: что нужно и не нужно декларировать

Если Верховная Рада примет президентские законопроекты о «нулевой декларации» (или «налоговой амнистии»), украинцы смогут легализовать «черные» и «серые» доходы и имущество. Сайт «Сегодня» разобрался, о чем именно идет речь.
Декларированию подлежат: валютные ценности (кроме наличных); ценные бумаги; движимое и недвижимое имущество; части (паи) в имуществе юрлиц.
Можно не декларировать:
Сколько платить? За эти объекты нужно будет платить специальный сбор (налог). Если предмет декларирования находится в Украине — это 5% его стоимости (кроме валютных ценностей на банковских счетах). Если за границей — 9% его стоимости.
За гособлигации, купленные в период с 1 января 2021 года до 20 июня 2022 года, но до подачи декларации, придется заплатить 2,5% их номинальной стоимости.
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