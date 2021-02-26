В Украине одобрили вакцину Sinovac

МОЗ во вторник, 9 марта, сообщило об одобрении в Украине вакцины против COVID-19 китайской компании Sinovac.

Об этом сообщает Reuters.

Как известно, партнером Sinovac в Украине является фармацевтическая компания Лекхим, которая имеет соглашение с производителем на поставку 5 миллионов доз вакцины в Украину, в том числе 1,9 миллиона доз по схеме государственных закупок.

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Ранее сегодня министр здравоохранения Максим Степанов призвал ускорить вакцинацию. Этого же требует Президент Владимир Зеленский.

Отметим, ранее в Украине зарегистрировали вакцины производства Pfizer и AstraZeneca (CoviShield).