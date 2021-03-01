Что делать, если мошенник взял онлайн-кредит на ваше имя

Иногда в жизни случаются ситуации, когда финансовые учреждения требуют вернуть деньги, которые человек будто бы взял. Но человек впервые слышит, что он оформил онлайн кредит.

Что делать в таком случае, рассказала специалист Кременецкого местного центра по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи Ирина Бурченюк.

В случае выявления факта заключения на ваше имя договора онлайн-кредита необходимо узнать, в какой именно МФО взят кредит и какую сумму вы якобы должны.

Что делать дальше:

обратиться в МФО с требованием предоставить заверенные в установленном порядке копии кредитного договора, который должен содержать номер, дату заключения, реквизиты кредитора, а также документов, которые подтверждают, что именно вы заключали договор. Кроме того, стоит указать в обращении к МФО , что лично вы никаких кредитных договор с МФО не заключали, денежных средств не получали (при наличии привести необходимые доказательства) и требуете отменить задолженность, которая якобы числится за вами;

записывать все телефонные разговоры с сотрудниками МФО или коллекторскими компаниями, которые будут пытаться взыскать с вас соответствующую задолженность, которые в будущем могут будут использованы в качестве доказательств неправомерных действий таких организаций;

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обратиться в правоохранительные органы с заявлением о совершении в отношении вас уголовного правонарушения, в частности мошенничества, которое заключается в оформлении на Вас кредита. Это делается для того, чтобы правоохранительный орган смог зафиксировать факт правонарушения и внести сведения о нем в Единый реестр досудебных расследований;

по желанию сообщить о заключении на ваше имя онлайн-кредита посторонним лицом Департамент киберполиции Национальной полиции Украины, к полномочиям которого относится участие в формировании и обеспечении реализации государственной политики по предупреждению и противодействию криминальным правонарушениям, механизм подготовки, совершения или сокрытия которых предусматривает использование электронно-вычислительных машин (компьютеров), систем и компьютерных сетей и сетей электросвязи;

обратиться с жалобой относительно заключения договора онлайн-кредита на ваше имя посторонним лицом с использованием поддельных документов в Национальный банк Украины с целью проведения проверки и получения объяснений от МФО .

Если все вышеперечисленные действия не привели к желаемому результату, стоит обратиться в суд с исковым заявлением о признании недействительным кредитного договора.

Данное исковое заявление рассматривается по правилам общего искового производства. В ходе рассмотрения дела необходимо будет предоставить доказательства, что договор вы не заключали, о его существовании не знали, на вебсайте МФО не регистрировались и переписку с ними вообще не вели.

Стоит подать ходатайство в суд об истребовании у мобильного оператора, номер которого был указан для получения кредита, сведений о местоположении мобильного устройства по номеру телефона и распечатку смс-сообщений, а также об истребовании информации у банковской организации относительно счета (карты), на который перечислены кредитные средства.

После того, как будет доказан факт мошенничества, необходимо обратиться в Бюро кредитных историй с требованием изъять запись об обжалованной кредитной задолженности по вашей кредитной истории.

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