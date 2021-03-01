Что делать, если мошенник взял онлайн-кредит на ваше имя

Иногда в жизни случаются ситуации, когда финансовые учреждения требуют вернуть деньги, которые человек будто бы взял. Но человек впервые слышит, что он оформил онлайн кредит.
Что делать в таком случае, рассказала специалист Кременецкого местного центра по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи Ирина Бурченюк.
В случае выявления факта заключения на ваше имя договора онлайн-кредита необходимо узнать, в какой именно МФО взят кредит и какую сумму вы якобы должны.
Что делать дальше:
Читайте также: Особенности открытия банковского счета в пользу третьих лиц
Если все вышеперечисленные действия не привели к желаемому результату, стоит обратиться в суд с исковым заявлением о признании недействительным кредитного договора.
Данное исковое заявление рассматривается по правилам общего искового производства. В ходе рассмотрения дела необходимо будет предоставить доказательства, что договор вы не заключали, о его существовании не знали, на вебсайте МФО не регистрировались и переписку с ними вообще не вели.
Стоит подать ходатайство в суд об истребовании у мобильного оператора, номер которого был указан для получения кредита, сведений о местоположении мобильного устройства по номеру телефона и распечатку смс-сообщений, а также об истребовании информации у банковской организации относительно счета (карты), на который перечислены кредитные средства.
После того, как будет доказан факт мошенничества, необходимо обратиться в Бюро кредитных историй с требованием изъять запись об обжалованной кредитной задолженности по вашей кредитной истории.
Читайте важные новости и советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr 🤫
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Китай отреагировал на решение Киева в отношении Мотор СичиВчера, 12:14 - 19706 20
Украина планирует перейти на «зеленую» энергию до 2050 годаВчера, 09:17 - 616 12
Что делать, если установили бойлер, а платежки за горячую воду продолжают приходить - советы КиевводоканалаПозавчера, 16:06 - 2959 11
Налог на жилье придется заплатить: что грозит неплательщикамПозавчера, 20:01 - 21673 7
Газ через несколько недель начнут продавать украинцам по рыночным тарифам – "Нафтогаз"Вчера, 14:00 - 5219 6
Китай отреагировал на решение Киева в отношении Мотор СичиВчера, 12:14 - 19706 20
Газ через несколько недель начнут продавать украинцам по рыночным тарифам – "Нафтогаз"Вчера, 14:00 - 5219 6
МВФ назвал ключевое условие предоставления транша УкраинеВчера, 10:00 - 3522 2
Ипотека под 7% и лизинг под 5%: в чем разницаВчера, 09:00 - 2160 2
Субсидию можно получить на съемное жилье - ЛазебнаяВчера, 08:00 - 1980 4
Китай запустил ракету с экспериментальным спутникомВчера, 12:10 - 86
Во Львове Робот Da Vinci впервые прооперировал ребенка01.03.2021, 11:45 - 1132 1
Украинские ученые запатентовали уникальный сверхчувствительный тест на COVID-1926.02.2021, 15:10 - 1752 1
Ученым США удалось поднять в воздухе предмет с помощью света23.02.2021, 12:57 - 3205 1
Украинцы разработали первый в мире военный электромобиль-амфибию (видео)22.02.2021, 11:44 - 2728 15