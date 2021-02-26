В бюджет поступили 108 миллионов за первую букмекерскую лицензию

ООО «Париматч» оплатило лицензию на организацию и проведение букмекерской деятельности в размере 108 миллионов гривен.

Об этом сообщается в телеграм-канале комиссии по регулированию азартных игр и лотерей.

«Информация подтверждена Госказначейством. Сейчас это первая лицензия, полученная организатором для осуществления этого вида деятельности», — говорится в сообщении.

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Напомним, лицензия выдана на проведение «азартных игр казино в сети интернет», говорится в документах, датированных 10 февраля.

«Париматч» — это международный букмекерский холдинг, основанный в Украине, главный офис которого находится на Кипре в городе Лимасол.