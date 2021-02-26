Укрпочта раскрыла детали будущей продажи Главпочтамта

«Укрпочта» объявила о намерении выставить на продажу здание Главпочтамта. Об этом рассказал генеральный директор предприятия Игорь Смелянский.

«Даже если состоится продажа Главпочтамта, и рядом будет семизвездочный отель, этот зал обязательно останется», — отметил он, имея в виду главный операционный зал «Укрпочты».

По его словам, здание было возведено в 1957 году. Глава государственного почтового оператора подчеркнул, что с тех пор на Майдане Незалежности «прошло много событий». Некоторые из которых «негативно отразились» на состоянии строения.

«Сегодня, чтобы вы безопасно могли ходить на Крещатике, нам нужно вложить более чем 10 млн грн, чтобы плитка не падала вам на голову», — сообщил Игорь Смелянский.

По его словам, лифты в здании — с 1982 года, и чтобы сэкономить их ресурс, они «работают только на подъем». Только на ремонт Главпочтамта нужно 100 млн грн — «на лифты, плитку и туалеты», еще 10 млн ежегодно необходимо на содержание строения.