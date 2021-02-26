В Украине готовы снизить налоги, но есть условие - Гетманцев

Председатель финансового комитета Рады Даниил Гетманцев заявил, что бюджет Украины является самым низким в Европе, потому что у нас самая большая теневая экономика. По его словам, причиной этого являются абсолютно неадекватные процессы перераспределения ВВП через налогообложение.
Об этом он заявил в интервью «Главкому».
Гетманцев пояснил, что в Украине из 9 миллионов работников, которые содержат 11,3 миллиона пенсионеров, только 4 миллиона платят ЕСВ.
«Налоговая 10 лет не видит более 5 миллионов трудоспособного населения. То есть, по данным налоговой, они вообще не получают доходы», — сказал «слуга народа».
В то же время Даниил Гетманцив обратил внимание на то, что на украинских дорогах можно увидеть огромное количество «недешевых автомобилей». По его словам, это свидетельствует об уровне благосостояния части населения. Однако другая часть — медики, учителя, пенсионеры, полицейские — находятся на грани выживания.
Он отмечает, что в Украине можно наблюдать такую картину, потому что вследствие теневой экономики национального дохода перераспределение не работает как следует.
Ведь те, кто получает доход, отказываются от уплаты честной доли дохода на содержание социальной сферы, дорог, обороны. Это нечестно и неправильно, особенно для государства, которое воюет.
Народный депутат отметил, что в течение длительного времени «чиновники воровали деньги из госбюджета, а бизнес недоплачивал, уклоняясь от налогообложения».
«Эти два процесса имеют одну экономическую природу. И то, и то — преступление, направленное против общества. И вопрос на сегодня уже не столько в государстве, сколько в бизнесе, который должен платить честные и справедливые налоги, которые, кстати, не являются самыми большими в Европе», — подчеркнул глава финансового комитета.
Даниил Гетманцев добавил, что власти готовы снизить налогообложение. Однако снижать налоги, если половина экономики в тени, — это кража денег у пенсионеров, учителей и медиков.
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