Как менялись цены на новостройки в Киеве в феврале 2021 (инфографика)

Средняя цена на квартиры в новостройках Киева в феврале 2021 года составила 32 174 грн./кв.м. По сравнению с январем, средняя стоимость увеличилась на 1,8%, при показателе уровня погрешности ± 2,7%.
Об этом пишет 100realty.ua.
С февраля 2020 года средняя стоимость 1 кв. м квартир в новостройках Киева выросла на 14,7%.
Медианная цена квадратного метра за месяц увеличилась на 2% и составила 27 550 грн./кв.м, за год увеличилась на 12,9%.
Повышение средних цен в прошлом месяце наблюдалось во всех административных районах Киева, от 0,8% в Печерском до 4,4% в Днепровском.
По сравнению с предыдущим месяцем изменение цен по классам первичной недвижимости составило:
В 20% квартир более высокого ценового сегмента средняя цена предложения составила 54 835 грн./кв.м, а в 20% квартир более низкого ценового сегмента — 20 224 грн./кв.м.
В структуре предложения первичного жилья преобладают новостройки комфорт-класса — 49%, доля новостроек бизнес-класса — 23%, эконом-класса — 18% и премиум-класса — 10% от общего количества.
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