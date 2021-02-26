Как менялись цены на новостройки в Киеве в феврале 2021 (инфографика)

Средняя цена на квартиры в новостройках Киева в феврале 2021 года составила 32 174 грн./кв.м. По сравнению с январем, средняя стоимость увеличилась на 1,8%, при показателе уровня погрешности ± 2,7%.

Об этом пишет 100realty.ua.

С февраля 2020 года средняя стоимость 1 кв. м квартир в новостройках Киева выросла на 14,7%.

Медианная цена квадратного метра за месяц увеличилась на 2% и составила 27 550 грн./кв.м, за год увеличилась на 12,9%.

Повышение средних цен в прошлом месяце наблюдалось во всех административных районах Киева, от 0,8% в Печерском до 4,4% в Днепровском.

По сравнению с предыдущим месяцем изменение цен по классам первичной недвижимости составило:

эконом-класс — рост на 1,5% до 23 252 грн./кв.м;

комфорт-класс — рост на 1,8% до 27 523 грн./кв.м;

бизнес-класс — снижение на 0,1% до 44 242 грн./кв.м;

премиум-класс — рост на 1% до 71 125 грн./кв.м.

В 20% квартир более высокого ценового сегмента средняя цена предложения составила 54 835 грн./кв.м, а в 20% квартир более низкого ценового сегмента — 20 224 грн./кв.м.

В структуре предложения первичного жилья преобладают новостройки комфорт-класса — 49%, доля новостроек бизнес-класса — 23%, эконом-класса — 18% и премиум-класса — 10% от общего количества.

Справка Finance.ua:

Государственная программа «Доступная ипотека под 7%» может быть закрыта, если банки начнут сами выдавать кредиты под 7−8%.

Госипотека может подорожать из-за повышения учетной ставки НБУ .

🏙️ Ипотека на жилье в Украине. Бесплатный каталог.