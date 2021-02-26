0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 20 0

Как менялись цены на новостройки в Киеве в феврале 2021 (инфографика)

Как менялись цены на новостройки в Киеве в феврале 2021 (инфографика)

Средняя цена на квартиры в новостройках Киева в феврале 2021 года составила 32 174 грн./кв.м. По сравнению с январем, средняя стоимость увеличилась на 1,8%, при показателе уровня погрешности ± 2,7%.

Об этом пишет 100realty.ua.

С февраля 2020 года средняя стоимость 1 кв. м квартир в новостройках Киева выросла на 14,7%.

Медианная цена квадратного метра за месяц увеличилась на 2% и составила 27 550 грн./кв.м, за год увеличилась на 12,9%.

Повышение средних цен в прошлом месяце наблюдалось во всех административных районах Киева, от 0,8% в Печерском до 4,4% в Днепровском.

По сравнению с предыдущим месяцем изменение цен по классам первичной недвижимости составило:

  • эконом-класс — рост на 1,5% до 23 252 грн./кв.м;
  • комфорт-класс — рост на 1,8% до 27 523 грн./кв.м;
  • бизнес-класс — снижение на 0,1% до 44 242 грн./кв.м;
  • премиум-класс — рост на 1% до 71 125 грн./кв.м.

В 20% квартир более высокого ценового сегмента средняя цена предложения составила 54 835 грн./кв.м, а в 20% квартир более низкого ценового сегмента — 20 224 грн./кв.м.

Как будет работать программа ипотеки под 7% 💸

В структуре предложения первичного жилья преобладают новостройки комфорт-класса — 49%, доля новостроек бизнес-класса — 23%, эконом-класса — 18% и премиум-класса — 10% от общего количества.

Справка Finance.ua:

  • Государственная программа «Доступная ипотека под 7%» может быть закрыта, если банки начнут сами выдавать кредиты под 7−8%.

🏙️ Ипотека на жилье в Украине. Бесплатный каталог.

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы Недвижимость
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.