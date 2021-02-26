Межбанк: на рынок повлияют два основных фактора

Выходной в Украине понедельник, а также проводимый сегодня аукцион Минфина Украины по размещению ОВГЗ — вот два основных фактора, которые повлияют на поведение валютного рынка 9 марта.
Украинские банки зачислят клиентам валютную выручку практически за два дня — рабочую пятницу и нерабочий в Украине, но рабочий в ЕС и в США понедельник. Самые активные из компаний сегодня успеют поработать с ней как по евро, так даже и по доллару. Хотя по американской валюте — по факту уже во второй половине дня ближе к вечеру. Увеличение предложения валюты на рынке — всегда позитивный фактор для гривны на межбанке.
Кроме этого, сегодня на аукционе Минфина по размещению ОВГЗ будут предлагаться достаточно привлекательные для инвесторов бумаги со сроками погашения 203, 329, 581, 770 и 1169 дней. Правда, с ограничениями по сумме размещения по первым трем позициям в пределах: по первой — 500 млн гривен и по 2 млрд гривен — по второй и третьей соответственно. Это частично снизит доходность по этим бумагам из-за конкуренции между инвесторами, но частично уменьшит общую статистику аукциона. Все это, в сочетании с проведением клиентами хозяйственных операций компаний — будет влиять на поведение валютного рынка и повлияет на общую статистику торгов.
По нашим прогнозам объем операций 9 марта на межбанке будет находиться в пределах до $ 170−200 млн при совершении до 490−580 сделок. При значительных перекосах спроса и предложения — на межбанке возможно появление Нацбанка с быстрой интервенцией, чтобы выровнять рынок и не допустить резких колебаний курса. Но в целом, скорее всего, таких действий от регулятора не понадобится. Дело в том, что после определенного проседания котировок на прошлой неделе — часть покупателей просто выжидает «дна» и как только происходит хоть малейший разворот курса — они выходят на торги с отложенным спросом. Поэтому основную часть предложения валюты выкупит сам рынок и без Нацбанка.
Котировки межбанка, по нашим прогнозам во вторник будут в пределах: доллар — коридор 27,70−27,90 грн, евро — коридор 32,85−33,20 грн.
Курс доллара на Межбанке — график:
Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:
доллар США — 27,77 / 27,78
евро — 33,03 / 33,04
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