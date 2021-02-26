0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 261 0

В Нацбанке прокомментировали санкции США против Коломойского

В Нацбанке прокомментировали санкции США против Коломойского

Заявление, обнародованное Государственным департаментом США в отношении Игоря Коломойского, не содержит информации об ограничениях в части банковских операций.

Об этом говорится в ответе пресс-службы Нацбанка на запрос Н В Бизнес относительно возможных последствий введения санкций против Коломойского.

«По информации, обнародованной на официальной странице Государственного Департамента США, Игорю Коломойскому и членам его семьи запрещается въезд на территорию США.

Информация об ограничениях в части банковских операций, в том числе на территории Украины, приведена не была», — говорится в сообщении Нацбанка.

Как сообщалось, США публично признали олигарха Игоря Коломойского причастным к коррупции и ввели ограничительные меры против него и его семьи. Об этом говорится в заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена, опубликованном на сайте Госдепа.

«Сегодня я объявляю о санкциях против олигарха и бывшего украинского чиновника Игоря Коломойского в связи его причастностью к значительной коррупции», — говорится в заявлении.

Как объяснили в Госдепе, Коломойский, будучи главой Днепропетровской области с 2014 по 2015 год, был причастен к коррупционным действиям, которые «взорвали верховенство закона и веру украинской общественности в демократические институты своего правительства и общественные процессы», в том числе используя свое политическое влияние и официальную власть для получения личной выгоды.

По материалам НВ
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.