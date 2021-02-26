В Нацбанке прокомментировали санкции США против Коломойского

Заявление, обнародованное Государственным департаментом США в отношении Игоря Коломойского, не содержит информации об ограничениях в части банковских операций.
Об этом говорится в ответе пресс-службы Нацбанка на
«По информации, обнародованной на официальной странице Государственного Департамента США, Игорю Коломойскому и членам его семьи запрещается въезд на территорию США.
Информация об ограничениях в части банковских операций, в том числе на территории Украины, приведена не была», — говорится в сообщении Нацбанка.
Как сообщалось, США публично признали олигарха Игоря Коломойского причастным к коррупции и ввели ограничительные меры против него и его семьи. Об этом говорится в заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена, опубликованном на сайте Госдепа.
«Сегодня я объявляю о санкциях против олигарха и бывшего украинского чиновника Игоря Коломойского в связи его причастностью к значительной коррупции», — говорится в заявлении.
Как объяснили в Госдепе, Коломойский, будучи главой Днепропетровской области с 2014 по 2015 год, был причастен к коррупционным действиям, которые «взорвали верховенство закона и веру украинской общественности в демократические институты своего правительства и общественные процессы», в том числе используя свое политическое влияние и официальную власть для получения личной выгоды.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Когда в Украине снова переведут часы, если Рада не успеет отменить летнее время6 ч. назад - 1155 12
В Украину уже переехали почти 40 белорусских ІТ-компанийВчера, 17:31 - 1295 5
В Украине за год отремонтируют и построят 150 мостовВчера, 18:00 - 459 4
Михаил Федоров: Bitcoin — скоро ли предел2 ч. назад - 716 3
Продажи подержанных иномарок выросли: Топ-5 самых популярных авто в феврале4 ч. назад - 1639 3
За что у налогоплательщика могут арестовать имущество - ответ ГНСВчера, 16:03 - 8537 1
Продажи подержанных иномарок выросли: Топ-5 самых популярных авто в феврале4 ч. назад - 1639 3
Названа самая привлекательная страна для трудовых мигрантовВчера, 21:34 - 1313
В Украину уже переехали почти 40 белорусских ІТ-компанийВчера, 17:31 - 1295 5
Какие автомобили покупали украинцы в феврале (инфографика)Вчера, 19:08 - 1179
Во Львове Робот Da Vinci впервые прооперировал ребенка01.03.2021, 11:45 - 842 1
Украинские ученые запатентовали уникальный сверхчувствительный тест на COVID-1926.02.2021, 15:10 - 1379
Ученым США удалось поднять в воздухе предмет с помощью света23.02.2021, 12:57 - 2654
Украинцы разработали первый в мире военный электромобиль-амфибию (видео)22.02.2021, 11:44 - 2301 10
Во Франции создали маску, убивающую коронавирус21.02.2021, 12:10 - 2062 6