В Нацбанке прокомментировали санкции США против Коломойского

Заявление, обнародованное Государственным департаментом США в отношении Игоря Коломойского, не содержит информации об ограничениях в части банковских операций.

Об этом говорится в ответе пресс-службы Нацбанка на запрос Н В Бизнес относительно возможных последствий введения санкций против Коломойского.

«По информации, обнародованной на официальной странице Государственного Департамента США, Игорю Коломойскому и членам его семьи запрещается въезд на территорию США.

Информация об ограничениях в части банковских операций, в том числе на территории Украины, приведена не была», — говорится в сообщении Нацбанка.

Как сообщалось, США публично признали олигарха Игоря Коломойского причастным к коррупции и ввели ограничительные меры против него и его семьи. Об этом говорится в заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена, опубликованном на сайте Госдепа.

«Сегодня я объявляю о санкциях против олигарха и бывшего украинского чиновника Игоря Коломойского в связи его причастностью к значительной коррупции», — говорится в заявлении.

Как объяснили в Госдепе, Коломойский, будучи главой Днепропетровской области с 2014 по 2015 год, был причастен к коррупционным действиям, которые «взорвали верховенство закона и веру украинской общественности в демократические институты своего правительства и общественные процессы», в том числе используя свое политическое влияние и официальную власть для получения личной выгоды.