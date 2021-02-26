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Венесуэла вводит банкноты номиналом 1 миллион боливаров

Венесуэла вводит банкноты номиналом 1 миллион боливаров

Венесуэла на фоне гиперинфляции запускает в обращение новые банкноты номиналом 200 тыс., 500 тыс. и 1 млн боливаров.

Об этом сообщает DW со ссылкой на сайт Центробанка Венесуэлы.

«Новые банкноты номиналом 200 тыс. (0,11 доллара), 500 тыс. ($ 0,27) и 1 млн суверенных боливаров ($ 0,53) начали постепенно вводиться в обращение с 8 марта 2021 года», — говорится в сообщении Центробанка.


Фото: bcv.org.ve

Там выразили уверенность в том, что новые купюры смогут удовлетворить потребности национальной экономики.

Венесуэла почти три года находится в состоянии глубокого социально-экономического кризиса. По итогам 2018 инфляция в стране составила 1,7 млн процентов, а 2019 — более 9585 процентов. Для укрепления экономики власти страны ввели новую валюту — суверенный боливар, однако и его курс сильно упал: сейчас 1 доллар США стоит более 1,8 млн боливаров.

В феврале 2020 года агентство Bloomberg сообщило, что печатать новые банкноты для Венесуэлы будет российская компания «Гознак», причем планируется выпустить 300 млн новых банкнот номиналом от 10 тыс. до 50 тыс. суверенных боливаров. В самой компании отказались это комментировать.

По материалам УКРИНФОРМ
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