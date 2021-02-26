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Данные в электронные трудовые внесут в течение пяти лет, — Минсоцполитики

Данные в электронные трудовые внесут в течение пяти лет, — Минсоцполитики

В Министерстве социальной политики заявили, что данные в электронные трудовые книжки внесут за пять лет. Ведение учета трудовой деятельности будет в электронной форме в Госреестре общеобязательного государственного соцстрахования.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Указано, что соответствующие цифровые социальные сервисы внедрят через 3 месяца, то есть с даты вступления в силу закона.

«Информация о трудовой деятельности за предыдущие годы в электронный реестр сможет вноситься как самостоятельно работником, так и его работодателем в виде сканированных или оцифрованных копий предусмотренных законодательством документов (трудовой книжки, справок и т. п.) с обязательным наложением квалифицированной электронной подписи», — отмечают в министерстве.

По желанию работника работодатель будет обязан продолжать учет трудовой деятельности в бумажной форме, однако в таком случае бумажную трудовую будет хранить работник.

«Включение в реестр недостающих сведений из бумажных трудовых книжек предусмотрено осуществить в течение 5 лет после вступления закона в силу. В этот переходный период может применяться и бумажная, и электронная форма учета трудовой деятельности», — уточняют в Минсоцполитики.

Информацию о своей трудовой деятельности и страховом стаже украинцы смогут получить в виде электронного документа через веб-портал Пенсионного фонда. Документ будет иметь статус официального, граждане смогут предъявлять его в форме выписки по необходимости.

«Электронная трудовая книжка создаст возможность автоматического назначения пенсии по возрасту через личный электронный кабинет на веб=портале электронных услуг ПФУ», — указано в сообщении.

Напомним, на прошлой неделе президент Владимир Зеленский подписал закон № 1217-9, который предусматривает отмену бумажных трудовых книжек.

По материалам РБК-Украина
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