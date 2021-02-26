В Сумах ввели бесплатный проезд для школьников на постоянной основе

В Сумах для учеников 1−11 классов ввели 100-процентную скидку на проезд в коммунальных автобусах и троллейбусах. Решение вступило в силу с 5 марта 2021 года.
Об этом сообщает пресс-служба городского совета.
Исполнительный комитет установил такую скидку путем внесения изменений в решение от 15 января 2019 года № 20 «Об установлении тарифов на услуги городского электрического транспорта и услуги по перевозке пассажиров на автобусных маршрутах общего пользования, которые предоставляются КП СГС «Электроавтотранс» (с изменениями).
«Считаю, что сегодня исполком принял самое важное решение для общины, и оно будет действовать на постоянной основе. Это хороший подарок детям и их родителям, ведь позволит уменьшить финансовую нагрузку на семейный бюджет сумчан», — сказал городской голова Александр Лысенко.
Мэр пообещал и впредь работать в направлении развития коммунального транспорта для получения горожанами «качественной услуги за приемлемую цену».
Министерство социальной политики Украины подготовило новый порядок предоставления льгот по оплате проезда отдельным категориям граждан в наличной форме. Порядок монетизации льгот предлагается принять вместо отмененного судом в 2018 году.
Согласно проекту постановления Кабмина, льготы по оплате проезда всеми видами транспорта общего пользования на городских и пригородных маршрутах предоставляются в наличной форме в случае принятия такого решения местными органами власти. В случае непринятия органом местного самоуправления решения о предоставлении льгот в наличной форме соответствующие льготы продолжают предоставляться в безналичной форме.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В Украину уже переехали почти 40 белорусских ІТ-компанийВчера, 17:31 - 888 5
Если на сайте облгаза сбой: как еще передать показатели счетчикаВчера, 07:14 - 1247 2
За что у налогоплательщика могут арестовать имущество - ответ ГНСВчера, 16:03 - 6814 2
Когда в Украине снова переведут часы, если Рада не успеет отменить летнее время3 ч. назад - 385 1
В Украине за год отремонтируют и построят 150 мостовВчера, 18:00 - 321 1
За что у налогоплательщика могут арестовать имущество - ответ ГНСВчера, 16:03 - 6814 2
Женщины в Украине: сколько зарабатывают и на что тратятВчера, 10:03 - 1914
Недвижимость: сколько человек в Украине стоит в квартирной очередиВчера, 10:52 - 1425 1
Какие автомобили покупали украинцы в феврале (инфографика)Вчера, 19:08 - 991
Названа самая привлекательная страна для трудовых мигрантовВчера, 21:34 - 971
Во Львове Робот Da Vinci впервые прооперировал ребенка01.03.2021, 11:45 - 815 1
Украинские ученые запатентовали уникальный сверхчувствительный тест на COVID-1926.02.2021, 15:10 - 1348
Ученым США удалось поднять в воздухе предмет с помощью света23.02.2021, 12:57 - 2614
Украинцы разработали первый в мире военный электромобиль-амфибию (видео)22.02.2021, 11:44 - 2268 9
Во Франции создали маску, убивающую коронавирус21.02.2021, 12:10 - 2052 6