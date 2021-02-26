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В Сумах ввели бесплатный проезд для школьников на постоянной основе

В Сумах ввели бесплатный проезд для школьников на постоянной основе

В Сумах для учеников 1−11 классов ввели 100-процентную скидку на проезд в коммунальных автобусах и троллейбусах. Решение вступило в силу с 5 марта 2021 года.

Об этом сообщает пресс-служба городского совета.

Исполнительный комитет установил такую скидку путем внесения изменений в решение от 15 января 2019 года № 20 «Об установлении тарифов на услуги городского электрического транспорта и услуги по перевозке пассажиров на автобусных маршрутах общего пользования, которые предоставляются КП СГС «Электроавтотранс» (с изменениями).

«Считаю, что сегодня исполком принял самое важное решение для общины, и оно будет действовать на постоянной основе. Это хороший подарок детям и их родителям, ведь позволит уменьшить финансовую нагрузку на семейный бюджет сумчан», — сказал городской голова Александр Лысенко.

Мэр пообещал и впредь работать в направлении развития коммунального транспорта для получения горожанами «качественной услуги за приемлемую цену».

Министерство социальной политики Украины подготовило новый порядок предоставления льгот по оплате проезда отдельным категориям граждан в наличной форме. Порядок монетизации льгот предлагается принять вместо отмененного судом в 2018 году.

Согласно проекту постановления Кабмина, льготы по оплате проезда всеми видами транспорта общего пользования на городских и пригородных маршрутах предоставляются в наличной форме в случае принятия такого решения местными органами власти. В случае непринятия органом местного самоуправления решения о предоставлении льгот в наличной форме соответствующие льготы продолжают предоставляться в безналичной форме.

По материалам РБК-Украина
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