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НБУ впервые обнародовал информацию о неработающих бизнес-кредитах

НБУ впервые обнародовал информацию о неработающих бизнес-кредитах

Национальный банк Украины (НБУ) начинает ежемесячное обнародование статистических данных по распределению неработающих кредитов, предоставленных предприятиям в национальной и иностранной валютах, по размеру предприятий и видам экономической деятельности.

Как сообщает пресс-служба регулятора, такая информация позволит глубже анализировать отраслевую концентрацию рисков, вызванных неработающими кредитами.

Первые данные — по январь 2021 года — опубликованы на странице «Статистика. Наблюдательная статистика. Данные наблюдательной статистики. Активные и пассивные операции банков» на сайте Национального банка Украины.

Новая статистика составлена с учетом методики расчета показателей соответствующей таблицы по распределению кредитов, предоставленных субъектам хозяйствования по видам экономической деятельности с учетом неработающих.

Источником информации о кредитах по классификации видов кредитов и контрагентов является ежемесячная статистическая отчетность банков, которая подается в НБУ.

В отличие от информации по кредитам в разделе «Денежно-кредитная статистика» данные в таблице:

— отражают данные банков с учетом их филиалов за пределами Украины;

— содержат данные нерезидентов, сектора общего государственного управления, некоммерческих организаций, обслуживающих домашние хозяйства (значение «Другие» применяется в отношении размера субъектов хозяйствования).

По материалам Дело
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