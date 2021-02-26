Депутаты и инвесторы призвали власти решить проблемы «зеленой» энергетики

Народные депутаты межфракционного объединения (МФО) «Чистая энергия — здоровая окружающая среда» и инвесторы в зеленую энергетику Украины заявили о необходимости вывести сектор возобновляемой энергетики страны из долгового кризиса для того, чтобы государство не нарушало, а выполняло свои обязательства перед ЕС.

Соответствующее заявление было сделано во время подписания Меморандума о сотрудничестве с отраслевыми ассоциациями производителей электроэнергии из возобновляемых источников, которое состоялось 5 марта.

«Основные положения меморандума — это основы нашего взаимодействия с ассоциациями, это поддержка международных и национальных инвесторов. Это обмен информацией и совместная помощь. Это устранение существующих проблем и преодоление барьеров для развития зеленой энергетики. Это совместные мероприятия, которые мы будем проводить. И объединение усилий для преодоления кризисных явлений», — сказал сопредседатель МФО, народный депутат Алексей Гончаренко.

Гончаренко также отметил, что в МФО «Чистая энергия — здоровая окружающая среда» входят представители всех фракций парламента, что свидетельствует о поддержке депутатами курса Украины не переход от старой, вредной энергетики к экологически чистой возобновляемой.

В свою очередь нардеп Дмитрий Лубинец добавил, что через механизм парламентского контроля депутаты будут смотреть и требовать, чтобы все условия, которые прописаны в «зеленом» меморандуме, были выполнены перед инвесторами.

Председатель Украинской ассоциации возобновляемой энергетики Александр Козакевич отметил, что в текущих условиях депутаты и ассоциации должны сконцентрироваться на защите «зеленой» энергетики от искусственных кризисных явлений.

«Очень хотим, чтобы все-таки эту защиту и содействие зеленой энергетике поняли все, что в дальнейшем она вернется нам так же защитой нашего здорового образа жизни, защитой развития нашей украинской экономики и вообще внедрением новых инновационных проектов любой инновационной структуры, которая в дальнейшем получит развитие благодаря именно широкому распространению зеленой энергетики», — подчеркнул Козакевич.

Напомним, Европейский парламент обеспокоен невыполнением Кабмином Дениса шныряли обязательств по погашению задолженности перед производителями электроэнергии из возобновляемых источников энергии.

Инвесторы ожидали, что государство выполнит свои обязательства и своевременно погасит 40% «старого» долга (9 млрд грн) до конца 2020 года, однако этого не произошло.

По состоянию на 1 марта выплачено только 3 миллиарда гривен «старого» долга. Кроме того, инвесторы не видят никаких решений Кабмина по выплате других долгов в объеме 13 400 000 000 грн в течение этого года.

По мнению представителя Еврокомиссии в Украине Торстена Велерта, Кабмин должен выплатить долги предприятиям возобновляемой энергетики, как того требует подписан 2020 меморандум, а также максимально приблизить момент запуска «зеленых» аукционов в Украине для дальнейшего снижения стоимости электроэнергии из возобновляемых источников.