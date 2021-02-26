0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 41 0

Депутаты и инвесторы призвали власти решить проблемы «зеленой» энергетики

Депутаты и инвесторы призвали власти решить проблемы «зеленой» энергетики

Народные депутаты межфракционного объединения (МФО) «Чистая энергия — здоровая окружающая среда» и инвесторы в зеленую энергетику Украины заявили о необходимости вывести сектор возобновляемой энергетики страны из долгового кризиса для того, чтобы государство не нарушало, а выполняло свои обязательства перед ЕС.

Соответствующее заявление было сделано во время подписания Меморандума о сотрудничестве с отраслевыми ассоциациями производителей электроэнергии из возобновляемых источников, которое состоялось 5 марта.

«Основные положения меморандума — это основы нашего взаимодействия с ассоциациями, это поддержка международных и национальных инвесторов. Это обмен информацией и совместная помощь. Это устранение существующих проблем и преодоление барьеров для развития зеленой энергетики. Это совместные мероприятия, которые мы будем проводить. И объединение усилий для преодоления кризисных явлений», — сказал сопредседатель МФО, народный депутат Алексей Гончаренко.

Гончаренко также отметил, что в МФО «Чистая энергия — здоровая окружающая среда» входят представители всех фракций парламента, что свидетельствует о поддержке депутатами курса Украины не переход от старой, вредной энергетики к экологически чистой возобновляемой.

В свою очередь нардеп Дмитрий Лубинец добавил, что через механизм парламентского контроля депутаты будут смотреть и требовать, чтобы все условия, которые прописаны в «зеленом» меморандуме, были выполнены перед инвесторами.

Председатель Украинской ассоциации возобновляемой энергетики Александр Козакевич отметил, что в текущих условиях депутаты и ассоциации должны сконцентрироваться на защите «зеленой» энергетики от искусственных кризисных явлений.

«Очень хотим, чтобы все-таки эту защиту и содействие зеленой энергетике поняли все, что в дальнейшем она вернется нам так же защитой нашего здорового образа жизни, защитой развития нашей украинской экономики и вообще внедрением новых инновационных проектов любой инновационной структуры, которая в дальнейшем получит развитие благодаря именно широкому распространению зеленой энергетики», — подчеркнул Козакевич.

Напомним, Европейский парламент обеспокоен невыполнением Кабмином Дениса шныряли обязательств по погашению задолженности перед производителями электроэнергии из возобновляемых источников энергии.

Инвесторы ожидали, что государство выполнит свои обязательства и своевременно погасит 40% «старого» долга (9 млрд грн) до конца 2020 года, однако этого не произошло.

По состоянию на 1 марта выплачено только 3 миллиарда гривен «старого» долга. Кроме того, инвесторы не видят никаких решений Кабмина по выплате других долгов в объеме 13 400 000 000 грн в течение этого года.

По мнению представителя Еврокомиссии в Украине Торстена Велерта, Кабмин должен выплатить долги предприятиям возобновляемой энергетики, как того требует подписан 2020 меморандум, а также максимально приблизить момент запуска «зеленых» аукционов в Украине для дальнейшего снижения стоимости электроэнергии из возобновляемых источников.

По материалам УАВЭ
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы Энергетика
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.